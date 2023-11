Le boom du padel ne se dément pas

C’est le petit dernier des sports de raquettes en vogue. Le padel s’est implanté sur presque l’ensemble de l’île. Bientôt, on atteindra la barre des 50 courts et du millier de pratiquants. Un engouement qui ne se dément pas depuis l’avènement de la discipline à La Réunion en 2018. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

C’est le boom de l’année 2023 chez les sports de raquettes. A mi-chemin entre le squash et le tennis, le padel fait recette auprès du public.

On dénombre ainsi déjà près de 900 pratiquants sur l’île, "1 500 d’ici un an", espère même Jean-Yves Dennemont, le président de la Ligue régionale de tennis, sous l’égide de laquelle s’est rangée la nouvelle discipline.

Sport en plein essor à La Réunion, le padel est présent un peu partout. On recense ainsi pas moins de 11 courts dans le nord, 18 dans l’ouest, 9 dans le sud. «"Et des projets de construction de nouveaux terrains partout, au Tampon, à Saint-Pierre, à Saint-André, à Sainte-Suzanne" se réjouit Jean-Yves Dennemont.

Si à la base, l’avènement de la discipline était surtout porté par des structures privées, les clubs associatifs se sont invités dans la danse.

Jean-Yves Dennemont note "c’est bien que ces derniers s’y mettent. Comme ça, on devrait pouvoir développer les écoles de padel pour les jeunes" Et développer encore davantage les tournois toutes catégories confondues. "Pensez qu’en 2024, il n’y en aura pas moins de 350 organisés à la Réunion", avise le président de la LRT.

- "On se marre" -

Ce vent régénérateur souffle notamment à Saint-Louis, chez l’Endémik club de Lucas Landais, que nous avons visité. Dans un décor bucolique, verdoyant, encerclé par l’étang du Gol, trois courts de padel ont été posés sur la prairie.

Les joueurs viennent autant y rechercher l’effort physique à quatre (le jeu se pratique en double) que le réconfort autour d’une bonne bière.

N’est-ce pas Stéphan, Hélène et Nico, que nous croisons, à l’apéro ? "Ce qui nous a plu ? Les échanges qui durent par rapport au tennis", lâche tout heureux le premier. "Oui, on se marre en permanence", acquiesce la seconde. "C’est très ludique, très accessible aussi. Et contrairement au tennis, si le niveau des joueurs est hétéroclite, il y a malgré tout des points savoureux" poursuit-elle.

"Par rapport au tennis, l’esprit n’est pas le même", renchérit le troisième. "Il n’y a pas de mauvais comportements, moins d’ego, et plus de partage et de fair-play. C’est un sport zen, un jeu de patience, où il faut pousser l’adversaire à la faute" estime-t-ile

"Et l’engouement touche autant les hommes que les femmesJean-Yves Dennemont. Le mois dernier, un tournoi féminin a réuni 70 paires, 140 joueuses. Un record national !" Jean-Yves Dennemont.

fp/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com