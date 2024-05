Le Fondaction du Football récompense l'AS Culturelle de Montgaillard

Lors de la 16e cérémonie des Trophées Philippe Séguin à Paris, du jeudi 23 mai 2024, le Fondaction du Football a récompensé l'Association Sportive et Culturelle de Montgaillard. L'ASCM a remporté le Grand Prix dans la catégorie Santé et Environnement pour son engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, et devient ainsi le premier club de football de l’Outre-Mer à être sélectionné et récompensé (Photo : ASCM)

Lors de cette cérémonie, 16 clubs amateurs et un club professionnel, l’Olympique de Marseille, ont été honorés.

Les récompenses ont été attribuées dans quatre catégories : éducation et citoyenneté, mixité et diversité, solidarité et inclusion, ainsi que santé et environnement.

Les 16 clubs lauréats, dont 5 Grands Prix, recevront une dotation financière de la part du Fondaction du Football.

L’Olympique de Marseille a été récompensé pour son action Capitale du Foot qui réhabilite des espaces sous-utilisés pour en faire des espaces sportifs. Une fois opérationnels, les terrains accueillent des activités sportives et culturelles.

- Lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire -

Le club de l'AS Culturelle Montgaillard, situé à Saint-Denis, s’est associé à plusieurs partenaires pour mettre en place un projet de lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire.

Une fois par mois, le club récolte des produits non vendus ou impropres à la consommation dans les magasins, prépare des colis et les distribue aux personnes les plus vulnérables.

"Le but du colis alimentaire de dons, c'est de rendre nos enfants citoyens. C'est aussi de donner des valeurs au club, avec le partage, l'entraide, qu'on retrouve sur un terrain de foot", souligne Fabrice Sanson, président de l'ASCM.

L’action permet à 50 familles par mois de bénéficier d’un petit coup de pouce. Le club fournit aussi un restaurant solidaire qui sert 3 repas par semaine.

Des ateliers de prévention et de formation sur l’hygiène alimentaire et les addictions sont régulièrement mis en place.