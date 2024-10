Le Réunionnais Olivier Marimoutou champion de France de kneeboard

Le Réunionnais Olivier Marimoutou a été sacré champion de France de kneeboard ce dimanche 27 octobre 2024 lors des 60es championnats de France de surf qui on lieu dans l'Hexagone à Hossegor, Capbreton et Seignosse. La compétition se poursuit ce lundi avec le longboard et le bodyboard (Photo Fédération française de surf)

"En kneeboard, on attendait surtout Jonathan Despergers ou Jérôme Blanco (les deux hommes se partageant le palmarès des 10 dernières années)" écrit la fédération de surf sur son site

Jonathan Despergers avait d'ailleurs remporté trois des quatre dernières éditions. Mais c'est bien le Réunionnais Olivier Marimoutou qui est venu créer la surprise et bousculer la hiérarchie en s'imposant devant les deux favoris.

"Son 7,33 acquis en milieu de série lui a permis de faire la différence et creuser l'écart. Jérôme Blanco (2e), Jonathan Despergers (3) et Loris De Marco (4e), champion du monde junior en 2022, complètent le podium" commente le commuiqué de la fédération.

Par ailleurs "vec les victoires d'Aelan Vaast (19 ans) et Justin Becret (22 ans) en shortboard Open, les jeunes ont, semble t-il, pris le pouvoir cette année sur leurs ainés" note la fédératio

Dans des conditions solides (1,50 m et plus) et sous un soleil qui a timidement fait son retour, huit nouveaux titres ont été décernés ce dimanche.

Après leur victoire en espoirs, Uhaina Kailani Legos et Niels Schorsch se sont imposés en bodysurf Open. Olivier Marimoutou a donc remporté son premier titre en kneeboard. C'est aussi le cas de Merlin Grèze-Bies en bodyboard juniors. "Béryl Besseau en skimboard et le couple Sarah Burel - Rico Leroy explosent les compteurs" termine le communiqué.

