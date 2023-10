Orange Cup 2023 : l'heure des phases finales pour les jeunes Réunionnais

"Les 60 équipes sorties de la phase de poule entrent désormais dans les phases finales par secteur. Les rencontres, qui ont débuté, s’étaleront jusqu’au 4 novembre 2023" écrit Orange Réunion à propos de ce tournoi de football réservé aux marmailles. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo D.R.)

Les finales régionales, elles, seront organisées le 19 novembre. Les heureux vainqueurs de l’Orange Cup 2023 se verront offrir un billet d’avion pour aller assister à un match de football de la Ligue 1 en mars 2024 !

La 2eme édition de l’Orange Cup, épreuve éducative et sportive, en faveur des licenciés de la Ligue Réunionnaise de football âgés de 9 et 10 ans, bat son plein ! Sur les 142 équipes inscrites au début de la compétition, 60 équipes ont passé la phase de poule pour entrer désormais dans la phase des finales par secteur.

• La première rencontre de secteur Sud s’est jouée le samedi 7 octobre 2023 au complexe Roger Bénard au Tampon. Les 3 autres finales de secteur se dérouleront comme suit :

- 14 octobre

Finale secteurs Nord/Est, au stade de la Saline les Bains

- 21 octobre

Finale secteurs Ouest/Sud-Ouest/Sud, au stade Casabona de Saint-Pierre 4 novembre 2023

Finale secteur Ouest, au stade de la Saline les Bains

• A l’issue des finales de secteur, les 16 équipes finalistes disputeront la dernière phase le :

- 19 novembre

Finales régionales, au stade de la Saline les Bains. French Bee, partenaire de l’opération, remettra aux vainqueurs de l’Orange Cup un billet d’avion pour aller assister à un match de foot en métropole en 2024. En février dernier, la JS

Saint Pierroise, vainqueur de la première édition de l’Orange Cup, avait ainsi pu s’envoler pour l’Orange Vélodrome afin d’assister au classico OM-PSG !

L’Orange Cup, une épreuve éducative et sportive

La Ligue Réunionnaise de Football et Orange travaillent main dans la main à l’organisation de cette compétition, avec la volonté d'accompagner les clubs de football amateur, mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre de licenciés à l'éducation au numérique.

En effet, à travers Orange Cup, les clubs s’investissent dans la réalisation d’ateliers numériques du Programme Educatif Fédéral mis en place par la Fédération Française de Football, pour sensibiliser la jeune génération des licenciés du football à l’éducation numérique.

Pour avancer dans la compétition, et passer d’une phase à l’autre, il faut avoir réalisé au moins un atelier numérique. Comme sur un terrain de foot, il y a des règles qu’il faut respecter sur les réseaux sociaux, pour prévenir le cyber harcèlement par exemple.

Ces ateliers ludiques ont pour vocation Orange Restricted d’éveiller les jeunes aux dangers d’internet et des réseaux sociaux et cela avant l’arrivée au collège où ils font généralement aussi leur entrée dans la vie numérique.

D’ailleurs, le Challenge 2023-2024 du Programme Éducatif Fédéral continue avec les équipes ayant récolté le plus de points grâce à leurs actions en club. Les deux ligues d’Outre-Mer qui auront participé aux différentes activités proposées seront désignées lauréat régional et leurs clubs respectifs seront récompensés pour leur engagement dans le Programme Educatif Fédéral lors d’un weekend festif au Centre National du Football de Clairefontaine, rassemblés autour des valeurs centrales du PEF.

Yves Ethève, Président de la Ligue Réunionnaise de Football se dit "très heureux de pouvoir bénéficier du partenariat avec Orange et French Bee" qui "permet à nos jeunes licenciés de bénéficier d’une épreuve éducative et sportive sur mesure".

Karine Bonnal, Responsable commerciale du marché Réunion de French Bee, se réjouit du renouvellement de la participation de la compagnie aérienne à ce challenge sportif et éducatif.

"L’Orange Cuo U10 est un événement important pour les jeunes réunionnais et c'est avec une grande fierté que French Bee transportera en France hexagonale l'équipe gagnante en mars 2024 !"

André Martin, Directeur Général Orange Réunion Mayotte remercie ses partenaires et rappelle l’étroite collaboration entretenue par Orange avec le monde du football amateur depuis des années. "Nous sommes fiers de pouvoir partager des valeurs chères à Orange, tel que le collectif, la solidarité et la sensibilisation au numérique qui sont fortement mises en avant durant cette compétition. Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir apporter aux enfants une expérience sans pareille autour de leur passion".