Programme, étapes, routes fermées : tout ce qu'il faut savoir sur le Rallye de La Réunion 2024

Le 55e Tour auto rallye de La Réunion débarque du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2024 sur l'île. Les 128 duos de pilotes et co-pilotes parcourront un total de 636.81 km, dont 14 épreuves spéciales d’une longueur totale de 166 km. Les as du volant défieront les routes réunionnaises, depuis le quartier dionysien de la Montagne, en passant par les hauts de Saint-Paul, et les communes de Trois-Bassins, Saint-Leu et Saint-Joseph, avant de terminer ce rallye dans l'est et de rejoindre de nouveau Saint-Denis. Retrouvez le programme des étapes et les heures de fermeture des routes ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Le vendredi 26 juillet, le 55e Tour auto de La Réunion démarre place Sarda Garriga à Saint-Denis, vers 13h20 avec la première spéciale des Trois Bancs à 14h, l’étape mythique la plus attendue du circuit. À 16h10, les pilotes s'élanceront le long de la D41 dans les hauts de la Montagne en passant par le belvédère Ti Bon Dieu, puis à 19h dans les hauts de Saint-Paul avec l'étape Ravine à Malheur, pour revenir à Saint-Denis sur la place Sarda Garriga vers 20h.

Le samedi 27 juillet, départ de la place Sarda Garriga à 8h pour qu'à 9h45 et 13h40, les voitures gravissent la montée Panon jusqu'à Trois Bassins. À 10h15 et 14h10, l'étape se déroulera sur le chemin des Tamarins, pour rejoindre la RF7 avant de finir à La Chaloupe Saint-Leu. Pour finir la journée, les pilotes devront venir à bout des Colimaçons au-dessus de Saint-Leu, à partir de 18h40, et terminer leur journée à Saint-Joseph, sur la place François Mitterrand à 20h30.

Enfin, le dimanche 28 juillet, rendez-vous dans le sud pour un départ de cette même place pour se diriger à l'ouest de Saint-Joseph, avec l'étape des Lianes à 8h et 11h. À 9h et 12h, entre Saint-Joseph et Saint-Philippe, les voitures remonteront la rue Claude Marion et redescendront par la rue Ronsard. À 16h, une longue traversée attend les pilotes, entre Bois Blanc et La Rivière de l'Est sur la D57, puis la dernière difficulté qu'est l'étape de Cambourg, à 17h15. L'arrivée à la place Sarda Garrigua aux alentours de 18h45 marquera la fin du Tour auto rallye de La Réunion.

Plusieurs zones dédiées aux spectateurs sont mises en place. Pour plus d'informations sur les parcours et les espaces réservés au public, retrouvez ici la carte du Tour auto.

Les pilotes et co-pilotes engagés pour le Tour auto sont renseignés sur le site Rally Ego. Le jour du rallye, vous trouverez les classements en direct sur le site de l'ASA Réunion.

- Le planning des fermetures de route -

Les autorités ont fait savoir que les horaires de fermeture des routes concernaient "essentiellement les riverains".

