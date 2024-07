Bekali 2025 : faites valoir votre projet

Comme chaque année, à l'occasion du Bekali, le Territoire de l'Ouest, Le Kabardock, Le Séchoir, Léspas Culturel Leconte de Lisle et le Théâtre sous les Arbres s’unissent pour soutenir les idées de création réunionnaise. Artistes et compagnies sont invités à soumettre leur projet pour espérer faire partie des trois lauréats sélectionnés par les salles de l’Ouest et soutenus pour l’année 2025. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo d'archives : sly/www.imazpress.com)

Envoyez votre candidature avant le 1er septembre 2024 minuit. Plus d'informations sur le site du Territoire de l'Ouest.