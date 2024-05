Territoire de l'Ouest : réunion de travail autour du futur Pôle de l'Image et du Son

Dans le cadre des rencontres Forum CITI dédiées aux Industries Culturelles et Créatives le Territoire de l'Ouest, la ville de Saint-Paul, la Région, le studio Gao Shan Pictures et Verso Consulting se sont réunis pour une séance de travail, ce lundi 27 mai 2024, au Crayon, au Port. Ensemble, ils ont définit l'organisation fonctionnelle et opérationnelle, les modalités de gouvernance et les étapes du futur Pôle de l'Image et du Son. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)