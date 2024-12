Le T.O. exprime sa solidarité envers Mayotte suite au passage du cyclone Chido

Emmanuel Séraphin, le président du Territoire de l’Ouest, tient à exprimer sa compassion et sa solidarité envers Mayotte, sévèrement frappée par le passage du cyclone Chido qui a causé d’importants dégâts humains (14 personnes morts et plus de 250 ont été blessées selon le dernier bilan) et matériels (Photo Kwézi Télé)

"En ces moments de grande souffrance, nos pensées vont d’abord aux victimes et à leurs proches. Les Mahoraises et Mahorais peuvent compter sur notre soutien et mobilisation" a déclaré Emmanuel Séraphin.

Le Territoire de l’Ouest, profondément attaché aux valeurs de solidarité et d’entraide se tient aux côtés de Mayotte dans cette épreuve.