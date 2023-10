Ce samedi 14 octobre 2023, les déchèteries éphémères et le Trokali mobile seront au centre-ville de La Possession et au Plate Saint-Leu, de 8h à 15h.

L'occasion de ramener vos déchets végétaux, encombrants et électriques-électroniques. Et dans le Trokali, vous pourrez déposer les objets dont vous ne vous servez plus, encore en bon état.

