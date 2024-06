Pavillon Bleu 2024 : le drapeau bleu continue de flotter sur le port de Saint-Gilles

Ce mercredi 5 juin 2024, le Territoire de l'Ouest a élevé pour une nouvelle année le drapeau "pavillon Bleu" sur le port de Saint-Gilles. Le label Pavillon Bleu est décerné chaque année à un nombre de plages et de ports par l’association Teragir. Le jeudi 23 mai 2024, les nouveaux lauréats ont été dévoilés. Parmi 504 sites en France, La Réunion en compte cinq : quatre plages (Saint-Leu et Saint-Paul) ainsi que le port de Saint-Gilles. Ce label récompense les sites mettant en œuvre une politique de développement respectueuse de l’environnement et de l’humain. Plus d'informations à venir (Photo rb/www.imazpress.com)

- Le Pavillon bleu continue de flotter sur les plages -

Dans cette édition, La Réunion compte cinq lieux labellisés dont quatre plages et un port.

Sont concernés pour la ville de Saint-Paul : la plage de Boucan Canot, Roches Noires et l'Hermitage. À Saint-Leu, c'est la plage du centre qui est recompensée.

Un seul port est également labellisé. Celui de Saint-Gilles.

- Des plages et des ports "respectueux de l’environnement et de l’humain" -

Depuis 1985, le programme Pavillon Bleu distingue les plages et les ports particulièrement vertueux dans leur gestion environnementale et sociale. Propreté des plages, respect des normes de l’assainissement collectif, gestion des déchets, accueil des personnes à mobilité réduite… une multitude de critères sont pris en compte.

Pour avoir le droit d'afficher le drapeau du Pavillon Bleu sur une plage ou sur un port de plaisance, une commune doit répondre à un certain nombre d'exigences. Les critères auxquels elle doit répondre s’articulent autour de plusieurs grandes thématiques:

L'environnement général, la sécurité, l'éthique et la durabilité, une gestion de l'eau responsable, la gestion des déchets, l'éducation et la sensibilisation à l'environnement et une nouveauté: la prise en compte de la biodiversité.

En ce qui concerne les bateaux, le label est destiné "aux flottes qui proposent des activités d’excursion touristique et d’observation naturaliste", l'organisme listant "50 critères".

Il garantit ainsi aux plaisanciers et touristes de profiter des joies de la plage ou de la navigation tout en limitant l’impact de ces activités sur l’environnement, souligne le site gouvernemental du secrétariat d’État chargé de la mer et de la biodiversité.

