Plus de 500 coureurs inscrits au Trail urbain de l'Écocité

Coup d’envoi pour le Trail urbain de l'Écocité ce samedi 15 juin 2024, à 7h, sur la Place festival de la Possession. Plus de 500 coureurs se sont inscrits et seront au départ de ce parcours de 25 km passant par le Port, avant de se terminer au Creps du Front de Mer de Saint-Paul. Seul ou en relais de 5, cette course permettra aux participants de "s’immerger au cœur même des projets déjà réalisés, en cours et à venir dans la ville de demain", indique le Territoire de l'Ouest. Une randonnée de 5 km est également organisée dans la ville saint-pauloise (Photo : www.imazpress.com)

La course est organisée par l’association Rando de la Rivière des Galets, en partenariat avec le GIP Écocité et le Territoire de l’Ouest.

Quelques spécificités à la course : grimper les 7 étages des escaliers de la tour du Crayon , un parcours militants, petite chasse aux trésors pour les participants inscrits sur la randonnée, et bien d'autres surprises attendent les sportifs.

Un dispositif de navettes sera mis en place depuis le parcours de santé du front de mer de Saint-Paul jusqu'au point de départ à La Possession :

- 1er trajet à 5h30

- 2e trajet à 6h