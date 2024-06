Retour en images du Battle artistique intercommunale de l'ouest

Ce dimanche 23 juin 2024, la toute première édition du Battle artistique intercommunale de l'ouest a rassemblé plus de 300 personnes au Jardin d'eden à l'Hermitage. Une belle opportunité de clôturer la fin de l'année scolaire 2023-2024 et de mettre en lumière les talents des élèves et des intervenants de École artistique intercommunale de l'ouest (EAIO). (Photos : Territoire de l'Ouest)

Une volonté affirmée pour le Territoire de l'Ouest de vouloir partager créativité, originalité et transmission des passions aux apprentis du territoire.

Le TCO félicite Nicolas Hoarau, danseur surnommé "Roots" , pour avoir mené ce beau projet pédagogique ainsi que toute l'équipe et aux écoles participantes qui ont contribué à la réussite de cette toute première édition.