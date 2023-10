La déchèterie éphémère et le Trokali mobile seront à Bellemène Saint-Paul ce samedi 7 octobre 2023 de 8h à 15h. "Ne jetez plus ce qui peut être réutilisé, apportez-les plutôt au Trokali. Jouets, vêtements, livres… échangez ou donnez les objets que vous n’utilisez plus. Vous ferez des heureux" note l'intercommunalité de l'ouest (Photo Territoire de l'Ouest)