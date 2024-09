Saint-Paul : une matinée pour l'insertion à la Grande Fontaine

En partenariat avec le Territoire de l'Ouest, France Travail, la commune de Saint-Paul, l'association Tour létan organise ce jeudi 26 septembre 2024 à la salle polyvalente de Grande Fontaine (Saint-Paul) "une matinée de sensibilisation sur les projets de chantiers d'insertion, l'économie sociale et solidaire, les dispositifs financiers et sur l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi à se former autrement" indique le Territoire de l'Ouest dans le post ci-dessous (Photo d’illustration T.O.)