TCO : le compostage à l’honneur durant les vacances de mai

Et si vous profitiez des vacances pour vous lancer dans le compostage ? Pour approfondir vos connaissances, vous former ou juste, vous renseigner sur les bonnes pratiques ? Les médiateurs du Territoire de la Côte Ouest (TCO) répondent à toutes vos questions et vous guideront dans vos démarches.

Les rendez-vous sont fixés :

- Mercredi 17/05 au marché forain du Port de 7h30 à 12h et l’après-midi en itinérance au parc Boisé, au centre-ville et au pôle d’échanges du Port

- Vendredi 19/05 au Super U de Trois-Bassins de 8h à 12h

- Samedi 20/05 au marché forain de Saint-Leu de 7h à 13h

- Dimanche 21/05 au Leclerc Portail de Saint-Leu de 8h30 à 13h (à confirmer)

- Mardi 23/05 parvis de la mairie de Trois-Basins de 8h à 12h30 et l’après-midi en itinérance sur les plages de Saint-Paul

- Mercredi 24/05 en itinérance dans la forêt du Maïdo et de Trois-Bassins de 10h à 16h

- Jeudi 25/05 au Leader Price de La Possession de 8h30 à 13h

- Vendredi 26/05 au marché forain de Saint-Paul de 7h à 13h30 et l’après-midi en itinérance sur le front de mer, le jeu d’eau, au centre-ville et à la gare routière

- Samedi 27/05 au marché forain de La Possession de 7h à 12h

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) oblige tous les particuliers (de Métropole et des Outre-mers) à recycler leurs biodéchets, dès le 1er janvier 2024.