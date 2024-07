Territoire de l'Ouest : concertation publique sur la mobilité

Le Territoire de l'Ouest invite le public à participer à sa consultation publique sur son Plan de mobilité 2026-2036, le 7 août 2024 de 9h à 12h au Port (rue Jeanne d'Arc, à l'angle de la Rue Principale, près de l'enseigne Super Polygone). L'occasion de partager vos idées et vos suggestions pour un système de transport plus durable, efficace et accessible pour tous. Nous publions ci-dessous le post Facebook du territoire de l'Ouest (Photo : sly/www.imazpress.com)

Nous serons présents avec un stand pour recueillir vos avis et répondre à vos questions. Votre opinion est essentielle pour construire ensemble un avenir meilleur pour notre Territoire. N'hésitez pas à nous rejoindre et à faire entendre votre voix !

Pour ceux qui préfèrent participer en ligne, vous pouvez également partager vos idées via notre formulaire de consultation : https://www.tco.re/.../plan-de-mobilite-2026-2036...