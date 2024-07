Territoire de l'Ouest : découvrir ce qu'il se passe dans la mer

La manifestation a été l'occasion de découvrir les baleines et les autres animaux marins, de s'informer sur les enjeux de la protection de la mer et de participer à des activités ludiques et pédagogiques. Au programme : des actions de sensibilisation à la protection de la biodiversité marine, des informations sur les baleines et les autres animaux marins, et des jeux et animations pour petits et grands. Le prochain rendez-vous est donné pour le 20 juillet 2024 au port de plaisance de la Pointe des Galets. Nous publions ci-dessous le post Facebook du Territoire de l'Ouest. (Photos : Territoire de l'Ouest)