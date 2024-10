Trois-Bassins : une journée Terre et Mer pour tous les publics

"La Journée Terre et Mer fait son grand retour le dimanche 13 octobre 2024 à la Pointe des Trois-Bassins", annonce le Territoire de l'Ouest. Cet événement du Territoire de l'ouest est organisé par la Ligue réunionnaise de surf en partenariat avec l'association Kosa et la Ville de Trois-Bassins (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Au programme de cette journée :

- initiations au surf

- randonnées découverte des tortues marines et des petits molosses

- ateliers sciences et biodiversité

- contes et spectacles

- live painting

- risofé (à partir de 12h30)

"Toutes les activités sont gratuites et adaptées aux personnes en situation de handicap" précisent les organisateurs. Le programme complet est ici

Les pré-inscriptions aux initiations surf et aux randonnées conseillées à l’adresse : contact@surfingreunion.com

