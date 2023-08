Une soixantaine de chats confinés dans une petite maison des hauts de l'ouest ont été pris en charge l'association Revez (Réunion viv ensemb ek zanimo) à la demande du TCO ce week-end du samedi 19 août et dimanche 20 août 2023. Les animaux vivaient dans la kaz d'un "adorable monsieur, dépassé par le nombre de chats qui ont proliféré" note l'association de lutte contre l'errance animale. "Sensible à la situation de ce monsieur en grande détresse, qui, vivant du RSA , se sacrifiait pour nourrir chaque jour ces chats, l'association a choisi de lui venir en aide" note Revez dans un communiqué publié ce lundi (Photo d'illustration rb/www.imapzress.com)

C'est dans le cadre d'une mission de stérilisation avec les étudiants vétérinaires que le TCO a découvert la situation compliquée vécu par ce monsieur et ses 65 chats, l'association Revez a été sollicitée par les services du TCO pour une situation compliquée subie par un adorable monsieur, dépassé par le nombre de chats qui ont proliféré dans sa case abandonnée.

La bonne nouvelle est qu'ils ont tous été stérilisés et identifiés durant le week-end. On a dénombré 80% de mâles et 20% de femelles, quasiment toutes gestantes" indique Revez.

"Malheureusement, la kaz est dans un tel état d'insalubrité qu'en attendant que les services compétents puissent assainir les lieux et vider les meubles imbibés d'urine de chats, il faut trouver une solution temporaire pour sécuriser la totalité des animaux dans la journée. Car en attendant, ils sont dans des cages et ce n'est pas tenable pour eux" dit encore l'assoction.

La fourrière va être sollicitée pour en sécuriser si possible temporairement mais Reez lance un appel à familles d'accueil pour pouvoir mettre certains chats à l'abri, le temps du grand nettoyage.

Ils seront ensuite remis dans la maison qui pourra être aérée après travaux.

L'association pouvant faire des reçus fiscaux, un appel aux dons est lancé et une cagnotte, dont voici le lien : https://www.helloasso.com/associations/revez/formulaires/1

"Les besoins sont multiples : grillage spécial chats, vis, lampes de camping ou solaires, matelas, canapé, croquettes, pâtée, vermifuges, plaids, étagères murales, arbres à chat, bacs à litière, litière et surtout main d'oeuvre" indique l'association.

"Si des artisans ou des bénévoles bricoleurs peuvent donner de leur temps juste pour sécuriser les fenêtres et la varangue, ce serait un immense gain de temps pour l'association qui va devoir gérer une situation inédite et extrêmement chronophage" termine Revez

Plus d'information sur la page Facebook de l'association

