Deux nouvelles webcam pour le Piton de la Fournaise

Le volcan est désormais doté de deux nouvelles webcam, informe l'observatoire volcanologique. "Elles permettent de voir en temps réel les conditions météo sur le flanc est du PitondelaFournaise, Grandes Pentes et Grand Brulé inclus" informent les volcanologues. Baptisées Hubert Delisle et Cratère Fontaine, les deux nouvelles webcam s'ajoutent à celles donnant sur le Piton Basaltes, les Cascades, le Piton de Bert, le Bory et le Dolomieu est (Photo d'lllustration rb/www.imazpress.com)