"Je suis atterré par le drame qui s’est déroulé ce matin à la Possession"

C’est avec une profonde tristesse et émotion que j’ai appris la tragédie de ce matin à la Possession. Une femme et une enfant ainsi qu’un homme ont été assassinés. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Je pense aux familles endeuillées, à ce malheur qui vient ainsi de s’abattre sur elles. Je suis profondément affligé par ces agissements et je ne peux que condamner ces dramatiques actes de violence et de folie emmenant l’agresseur à s’en prendre également à ces personnes innocentes dans la rue et à blesser un agent des forces de l’ordre.

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des élus du Conseil départemental, je tiens à présenter nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes sans oublier d’apporter notre soutien aux forces de l’ordre, aux pompiers, et un prompt rétablissement aux blessés dans cette tragédie.

Cyrille Melchior

Président du conseil départemental