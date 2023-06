Le Port: première pierre pour le nouveau centre médico-social Levavasseur

Afin de regrouper plusieurs établissements de santé sur un site, l’association Frédéric Levavasseur lance le projet Village Austral. La pose de la première pierre a eu lieu ce mardi 20 juin 2023 en présence de Karine Mounien, adjointe au maire du Port, déléguée à la Solidarité portoise. Cette structure appelée à devenir un pôle médico-social d’envergure régionale est située sur un espace stratégique, le "Kartié La Santé" du futur Kartié Mascareignes. "La Ville est fière d’accompagner ce projet qui viendra conforter et renforcer l’offre sanitaire et sociale de notre commune et témoigner de notre sens de la solidarité", a fait ressortir Karine Mounien. Nous relayons le communiqué ci-dessous

L’association Frédéric Levavasseur va pouvoir proposer un réel parcours de vie à ses usagers dans tous les domaines : soins, rééducation, éducation, culture, lien social, professionnel, visant l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein même de la cité.

La proximité de dispositifs sanitaires, notamment la clinique des Flamboyants, des Tamarins mais aussi des partenaires tels que les lycées, les commerces favoriseront cette inclusion sociale.

Facilement accessible en transports, le Village Austral regroupera l’Établissement du Service d’Aide par le Travail (ESAT)- Les Tidalons Ouest, l’Établissement Adapté (EA)-Les Tidalons Ouest, le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH Austral), le Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD Champs de Merle) et des Logements d’Insertion.