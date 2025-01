La lutte contre la vie chère, le vieillissement de la population, l’accompagnement des personnes en situation de handicap et l’insertion sociale des jeunes en difficulté figuraient parmi les sujets à l’ordre du jour de la rencontre entre Manuel Valls, Ministre d’État, ministre des Outre-mer et Cyrille Melchior, président du Département au Palais de la Source, ce 2 janvier 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

"J’ai reçu une écoute attentive de la part du Ministre d’État a souligné Cyrille Melchior à l’issue des échanges, en présence des vice-présidents du Département Jean-Marie Virapoullé, Eric Férrère et Camille Clain. Je souhaite rappeler que nous sommes sur un territoire fragile. Nous avons besoin du soutien de l’État, comme l’État a besoin des collectivités pleinement engagées. Nous le sommes. Je formule le vœux en ce début d’année, que 2025 soit une année de stabilité pour continuer à construire et à avancer sur le chemin du progrès pour chaque famille réunionnaise".

Manuel Valls pour sa part, espère "que rapidement, la voix d’un accord sur le budget soit trouvée au niveau du Parlement. La stabilité évoquée par le Président est souhaitée par tout le monde, pour notre pays et pour sa capacité à affronter les nombreux défis, au cours de l’année 2025. L’Outre-mer dispose d’un ministère d’État qui doit avoir les moyens de répondre aux crises et à toutes les attentes. Des attentes de dignité et de considération, mais aussi, une réponse qui, au-delà des discours, soit concrète".