À Saint-Pierre, les tout-petits aussi ont le droit à leur festival de musique

En pleine saison des festivals, Mizik O'Marmay revient à Saint-Pierre en ce mois de juin. Le 7 et le 10 juin, la Ravine Blanche accueille la neuvième édition de cet évènement musical gratuit dédié aux enfants de la naissance à 12 ans (photo : Jerome Jossin).

Pour cette édition, deux journées sont organisées par l'association Fée Mazine au pied des immeubles et dans le parc urbain de la Ravine Blanche.

- En préambule, la lecture à l'honneur -

Pour commencer en douceur le mercredi 7 juin, un camion "magique"équipé d'une tente berbère s'installera dans les jardins des immeubles de La centrale.

Cet espace éphémère accueillera un salon pour petits et grands dans lequel les livres prendront vie sur une scène mais aussi dans des bibliothèques sur roulettes.

L'histoire de l'extraordinaire aventure de Monsieuf Zeki sera raconté par Yann et Elise à travers un spectacle de cirque à 15h30.

- Place à la musique et à la danse -

La journée du samedi 10 juin au parc urbain sera le temps fort de l'évènement. Spectacles, concerts, installations et ateliers artistiques sont au programme.

De 14h30 à 18h30, plusieurs représentations de danse et de musique se succéderont. Un jardin des sons en matériaux recyclés sera également installé et une déambulation de musiciens fera danser le public du parc entre 15h30 et 17h30.

Pour les gourmands, le bar à sirops proposera de quoi se restaurer tout au long de l'après-midi.

En parallèle du festival, des animations sont proposées dans les écoles maternelles du quartier sous la forme de parcours d'éducation artistique sur les thèmes de la découverte d'instruments et du rythme. L'occasion pour les élèves de rencontrer des artistes, s'initier à la pratique et assister à une représentation.

Le programme complet du festival est à retrouver ici.

