20 Désanm à Saint-Denis : une célébration pour rassembler autour de l’histoire de La Réunion

À l’occasion de la Fèt Kaf 2024, la ville de Saint-Denis propose une semaine de célébration exceptionnelle, du 13 au 20 décembre, avec des rendez-vous riches en culture, en mémoire et en partage. Cette édition historique sera marquée par avec la venue d’artistes du Mozambique, berceau des premiers esclaves déracinés vers La Réunion, comme l'indique la commune.

Sur le thème du "Bal des Noirs", cette édition 2024 met à l’honneur l’expression corporelle et musicale comme vecteurs de mémoire et de rassemblement.

Cette thématique, travaillée et diffusée depuis septembre dans les quartiers par des médiateurs culturels auprès du tissu associatif dionysien, s’inscrit dans un projet de transmission destiné à rassembler toutes les générations autour de l’histoire commune de La Réunion.

- Un 20 désanm international -

Du 13 au 20 décembre, le Jardin du Barachois, dont le nom officiel sera incessamment dévoilé, vibrera au rythme du 20 Désanm, du maloya et des créations citoyennes issues des ateliers de médiation et de création artistique.

Ces rendez- vous quotidiens permettront aux habitant.e.s de participer activement à cette célébration en découvrant des performances uniques, fruits d’un travail collectif.

Le 20 décembre, journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, sera marqué par les traditionnels hommage et défilé, suivi d'un concert inédit, mêlant artistes de maloya et nouveaux talents explorant des sonorités modernes.

Cette année, il faudra aussi compter sur la participation exceptionnelle des 27 artistes mozambicains, venus tisser un dialogue musical et culturel avec La Réunion.

D'ailleurs, cette connexion avec le Mozambique illustre une volonté forte de la Ville : inscrire la Fèt Kaf dans une dimension internationale, tout en célébrant les racines locales.

Durant cette semaine de festivités, cette délégation d'artistes sillonneront les quartiers pour partager leur art et inviter les habitants à échanger autour de leurs pratiques. Cette immersion dans la vie culturelle des quartiers incarne l’esprit d’enrichissement mutuel qui anime la Fèt Kaf 2024. Aussi, l’artiste Stéphanie Lebon redonnera existante et dignité aux 11.333 esclaves affranchis dionysiens dans le Jardin du Barachois.

- La fèt kaf pour rassembler -

Au-delà des spectacles et performances, cette édition revêt une signification profonde. "C'est important de savoir qui on est dans cette histoire, explique Ericka Bareigts.

Comprendre notre histoire permet de mieux se rassembler. Ce travail que l'on fait à Saint-Denis sert à faire de la Fèt Kaf une grande fête de rassemblement réunionnais, pour que la génération se sente mieux dans sa peau et qu'elle puisse faire rayonner La Réunion."

S’adresser à la jeunesse pour bâtir la fraternité : ce projet place les jeunes au cœur de son ambition, pour qu’ils puissent mieux comprendre leur identité et faire rayonner les valeurs de fraternité et d’égalité dans l’avenir. "La fraternité, ça ne se décrète pas, conclut la maire. Elle se construit dans la compréhension de ce qui nous unit malgré nos différences. La Fèt Kaf vise à renforcer les liens entre générations, au- delà des différences de couleur de peau ou de texture de cheveux. À travers cette Fèt Kaf, nous voulons transmettre un message fort : notre histoire est notre force, et c’est en la connaissant que nous pourrons mieux vivre ensemble."