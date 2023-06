Appel à projet 2023 : premières pages

Le Conseil départemental de La Réunion organise un concours de création littéraire afin de sélectionner l’album qui sera offert aux bébés nés en 2023 à La Réunion, dans le cadre de l’opération Premières Pages. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2023 à la Bibliothèque départementale, (au n°173 bis rue Jean Chatel - 97400 Saint-Denis). Le lauréat recevra une dotation et verra son album édité. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo:sly/www.imazpress.com)

Premières Pages est une action nationale d'éveil culturel et de développement de la lecture mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre le Département de La Réunion, le ministère de la Culture, la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion et la Caisse d’allocations familiales de La Réunion.

L'opération consiste à offrir à chaque famille, dans l'année qui suit l'arrivée d'un enfant, un album.

Ce projet a pour objectifs de :

- réduire les inégalités en matière d'accès au livre et à la culture de l'écrit ;

- accompagner les parents dans la recherche de l'éveil de leur enfant ;

- soutenir les parents dans leur fonction parentale ;

- sensibiliser les parents au développement du langage par le biais du livre ;

- sensibiliser les enfants au livre dès le plus jeune âge ;

- favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance ;

- valoriser la littérature jeunesse

- offrir symboliquement son premier beau livre à l’enfant



Renseignement et règlement complet du concours disponible sur departement974.fr sous l’onglet « Avis, projets, enquêtes » et au 0262 21 13 96.