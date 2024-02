Baignade autorisée sur les plages de Saint-Pierre et de l'Étang-Salé

La Civis informe les utilisateurs des plages de Saint-Pierre et de L'Étang-Salé que la qualité de l'eau permet la réouverture à la baignade sur l'ensemble des plages (Photo www.imazpressréunion.com)

La Civis rappelle toutefois quelques consignes pour profiter au mieux de la plage : "je me baigne dans une zone surveillée, je me protège du soleil, je m'hydrate fréquemment, je protège mes pieds du sable brûlant, je respecte la faune et la flore, je ne fume pas sur la plage, je ne laisse aucun déchet sur la plage."