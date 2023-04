Baobab, Cinor et Région Réunion veulent améliorer la vitesse des transports en commun

Le président de La Cinor Maurice Gironcel et le Vice-Président Jean-Pierre Marchau ont reçu le mardi 18 avril 2023 messieurs Patrice Boulevart (Vice-Président et Délégué aux Mobilités Durable) et Fabrice Hoarau (Président de la commission Grands Chantiers, Transports et Déplacements) de la Région Réunion. L’objet de cette séance était d’étudier, particulièrement, l’opportunité d’un pôle d’échange multimodal à l’entrée Ouest de Saint-Denis. Comme l’ont rappelé les responsables régionaux, il s’agit d’améliorer la vitesse des transports en commun. (Photo : Cinor)