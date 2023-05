Beach tennis : le Réunionnais Nicolas Gianotti sacré champion du monde

Le Réunionnais Nicolas Gianotti, licencié du Tennis Club de Saint Pierre, et son partenaire italien Mattia Spoto ont été sacrés champions du monde de beach tennis ce dimanche 21 mai 2023 en Italie. Ils ont battu les numéros 1 mondiaux de la discipline, l'italien Michelle Cappelletti et l'espagnol Antomi Ramos sur le score de 7-5 6-2. Ce score obtenu après une remontada d'anthologie puisqu'ils étaient menés 2-5 dans la première manche. Ce samedi également, le Réunionnais Théo Irigaray, licencié au Bourbon Brisants Beachtennis, et son partenaire, le Brésilien Thales Santos, ont terminés à la troisième place du championnat du monde (Photo D.R./Ligue de tennis)

C'est une belle revanche pour notre Nicolas Gianotti, puisque lui et son partenaire avaient perdu contre cette même paire en mars dernier lors de l'Open international des Brisants à La Réunion.

Le licencié du Tennis Club de Saint Pierre devient ainsi le premier joueur français à devenir champion du monde de beachtennis en double hommes. Une performance historique.

"C'est incroyable de devenir le premier Français à remporter ce titre de champion du monde", a jubilé Nicolas Gianotti, interrogé par la fédération française de tennus. "On avait perdu en finale l'an passé... C'est un rêve qui se réalise. On a réussi un retour incroyable dans ce match. Je suis heureux pour moi et pour la France !" a-t-ilajouté

Ce résultat rapproche très sérieusement le Réunionnais de la place de numéro 1 mondial de la discipline. Pour cela il faudra encore une fois battre la paire Cappelletti - Ramos dans un nouveau tournoi majeur. Il en aura l'occasion lors du tournoi Sand Series de Brasilia qui aura lieu du 15 au 17 juin 2023.

Ce samedi également, le Réunionnais Théo Irigaray, licencié au Bourbon Brisants Beachtennis, et son partenaire, le Brésilien Thales Santos, se sont hissés à la troisième place du championnat du monde en battant la paire vénézuélienne Guedez - Vigon (6-0, 6-3).

"C’est sans aucun doute l’une des plus belles heures de son histoire que vient de vivre le beach tennis français. Deux de ses plus beaux représentants ont brillé en remportant un titre mondial et une très belle 3ème place mondiale" commente la ligue de tennis de La Réunion.

"De quoi mettre des étoiles plein les yeux à la très jeune génération de beacheurs réunionnais !" temine la ligue.

www.imazpress.com / reac@ipreunion.com