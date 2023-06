Benjamin Boitard, nouveau centenaire du Port

La ville du Port compte un nouveau centenaire parmi ses habitants. Benjamin Boitard, portois d’adoption a soufflé sa centième bougie en compagnie de ses enfants, proches et élus locaux à la Rivières des Galets ce mardi 20 juin 2023. Nous publions le communiqué du Port ci-dessus (Photo: ville du Port)

Benjamin Boitard a aussi célébré avec Alice Leblé (95 ans) ses 76 ans de mariage en décembre dernier. "Son secret pour vivre aussi longtemps réside sans doute dans son côté fêtard et meneur d’ambiance" nous confie son fils Jean-Paul. Benjamin Boitard est entouré de 29 petits-enfants, 57 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants.

Originaire de Saint Paul, le centenaire a cultivé la canne à sucre et le maïs puis a enchainé quelques petits boulots avant de devenir charpentier maçon. Il deviendra ensuite employé communal et termine sa carrière en tant que gardien d’école au Port. C’est en 1946, à son mariage que Benjamin Boitard s’installe dans la cité maritime. Père d’une famille nombreuse- 8 enfants- il s’intéresse à la politique et devient un fervent militant du PCR. Passionné de musique, de moringue et de cabarets, Benjamin Boitard adorait interpréter les standards de Tino Rossi et de Luis Mariano. Il est le 3ème Portois à franchir le cap des 100 ans cette année.