Casud : des coupures d'eau à venir sur le territoire

Les conditions météorologiques liées au cyclone Belal étant très dégradées sur la zone de Grand-Bassin et les accès rendus difficiles et dangereux, les captages du Pont du Diable et des Hirondelles sont bouchés. L'eau n'arrivant plus aux réservoirs, des coupures d'eau peuvent se faire sentir dès cette fin d'après-midi. De plus, avec les risques d'éboulements, des casses de canalisations sont susceptibles de se produire sur l'ensemble des 4 communes (Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et Entre-Deux), il est donc rappelé à la population de préparer des réserves suffisantes en eau. Les équipes d'intervention se tiennent déjà prêtes à intervenir dès que cela sera possible. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)