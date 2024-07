Casud : offrez une nouvelle vie à vos verres avec la "boîte à lunettes"

Des paires de lunettes, de vue ou solaire, on en a tous chez soi que l'on ne met plus. Soit parce qu'elles ne nous plaisent plus, soit parce que les verres ne nous conviennent plus ou encore parce qu'elles sont cassées. Plutôt que de les jeter, la Casud propose de les recycler. Pour cela, il suffit simplement de venir les déposer dans une des boîtes à lunettes situées sur le territoire de la collectivité (Photos : Casud)

La Casud met donc à disposition de ses administrés des boîtes à lunettes. En tout, elles sont six.

Sur la commune du Tampon, on peut en retrouver :

- au siège de la Casud (379, rue Hubert Delisle)

- sur le site Casud de la Chatoire (18 bis rue d'Espagne)

- dans les 3trois déchèteries (23ème km, Trois-Mares, Terrain-Fleury)

À Saint-Joseph, elle se trouve à la Déchèterie des Grègues.

Autre commune, Saint-Philippe. La boîte à lunettes se trouve alors au pôle de proximité de la Casud (41 rue Leconte Delisle).

Enfin à l'Entre-Deux, elle est mise à disposition au pôle de proximité de la Casud (2, rue Fortuné Hoarau).

Des lunettes récupérées, recyclées. Les administrés pourront "y déposer les lunettes de vue, solaires, cassées ou en bon état".

Les lunettes récupérées seront reconditionnées avant d'être, notamment distribuées à des associations locales ou à des projets humanitaires.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com