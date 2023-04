Casud : un service de transport pour les personnes en situation de handicap

Ce vendredi 21 avril 2023 la Casud a inauguré un nouveau service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite. Ce service de transport adapté, baptisé HANDI’BUS, contribuera à l’accessibilité du réseau et répondra aux besoins spécifiques de chaque individu, tout en prenant en compte les spécificités des bénéficiaires au dispositif. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce nouveau dispositif d'adresse à adresse est désormais assuré par des véhicules spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Les communes du Tampon, de Saint-Joseph, Saint-Philippe et de l'Entre Deux sont desservies. Cinq nouveaux bus adaptés de neuf places pouvant accueillir jusqu'à quatre fauteuils roulants ont été présentés ce vendredi 21 avril au Tampon. Plusieurs conducteurs-accompagnateurs ont été spécialement sensibilisés et formés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour assurer ce service.

Les ayants-droits pourront profiter de ces handi'bus toute l'année (hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre) après s'être inscrits au service réservé aux personnes munies d'une carte d'invalidité au taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ou d'une carte moblité inclusion invalidité. Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée autonomie, âgées de plus de 70 ans et qui présentent une perte d'autonomie correspondant au niveau GIR 3 à 4 pourront elles aussi accéder au nouveau service.

Pour les personnes à mobilité réduite temporaire, par exemple suite à une opération, elles pourront elles aussi faire une demande d'inscription couvrant la période de leur invalidité. Cette demande sera étudiée par la Casud et les centres communaux d'action sociale (CCAS).

Chantale Grondin, vice-présidente du CCAS à l'Entre- Deux espère que ce Handi'bus deviendra un exemple. "Aujourd'hui c'est la Casud mais j'espère que bientôt toute l'île bénéficiera d'un tel dispositif" dit-elle.

- Une premier pas vers une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite -

Léon Grondin, président de l'association sportive pour personnes handicapées du Tampon (ASPHT) salue lui aussi cette inauguration de service. "Handi'bus nous met du baume au coeur. Depuis le temps qu'on l'attendait pour nos personnes handicapées isolées, c'est une bonne chose. Presque toutes les autres communes avaient déjà leur service spécifique alors il vaut mieux tard que jamais" exprime-t-il.

Le président d'association espère que ce n'est que le début des aménagements puisque de nombreux problèmes sont encore présents comme l'accès au Handi'bus limité aux personnes ayant un taux d'incapacité de 80% ou encore les trottoirs de ville qui ne permettent pas une bonne circulation des personnes à mobilité réduite.

Chantale Grondin estime que le chemin à faire est encore long mais que des évolutions seront possibles. "Pour le Handi'bus, la Casud étudiera dans les années à venir un accès pour les personnes avec une incapacité inférieure à 50%" précise-t-elle.

"Quand on crée quelque chose il y a toujours des problèmes qui surgissent. Il faudra les assumer et y faire attention. Ce n'est pas insurmontable. Les communes sont là pour régler ces problèmes d'accessibilité" a soulevé André Thien Ah Koon, président de la Casud qui a tout de même tenu à féliciter la mise en place du Handi'Bus. "C'est une grande satisfaction de se dire que l'on fait quelque chose d'utile pour les peronnes condamnées à rester à la maison toute leur vie" développe-t-il.

- Une demande de longue date -

"Notre population à l'Entre Deux mais aussi du Tampon, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph attendent ce dispositif depuis déjà quelques années pour pouvoir mieux se déplacer. Je connais beaucoup de personnes qui allaient au travail avec des difficultés à se déplacer. Ce service est une joie pour ce public en situation de handicap" lance Chantale Grondin.

Les demandes d'inscriptions sont à adresser aux CCAS du territoire de la Casud. Une fois inscrit, pour réserver une course, les demandes sont à formuler au plus tard la veille avant 15h30.

Plusieurs numéros de téléphone sont disponibles : 0262 55 49 59 ou 0262 55 40 60

Les réservations peuvent également se faire par mail : handibus@semittel.re ou en ligne sur : carsud.re

Les frais d'adhésion au service sont de 50 euros par an.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com