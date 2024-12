CCIR : le "Food innovation Challenge" à Saint-Pierre

Le CRITT CCI Réunion et la Technopole de La Réunion ont organisé la deuxième édition du "Food innovation Challenge" les 26 et 27 novembre 2024 au parc Techsud (Saint-Pierre). Il s’agit d’un concours qui vise à challenger des étudiants en cursus agroalimentaire pendant 36 heures avec des défis lancés par des professionnels du domaine agroalimentaire. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CCIR)

L’objectif pour les 34 étudiants de l’ESIROI (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de l’Océan Indien) et de l’IUT (Institut Universitaire Technologique) de La Réunion était de répondre aux défis proposés par 6 entreprises dans le domaine agroalimentaire en présentant des solutions innovantes pour la valorisation de fruits et légumes et de leurs co-produits.

Le jury, composé de représentants de la Région Réunion, de la CIVIS, de la Technopole de La Réunion, du CIRAD, de l’ESIROI, de l’IU et du CRITT CCI Réunion, a évalué les étudiants lors de leurs présentations de pitchs de 5 minutes.

Cette session s'est tenue en présence de chefs d'entreprises, apportant un éclairage professionnel et des échanges constructifs pour valoriser les projets proposés.