CCIR : une matinée sur la commande publique de l'état de l'est

Le vendredi 29 novembre 2024 de 9h à 12h30, la CCIR partenaire de la matinée de la commande publique de l'État, annonce son arrivée au siège de la Cirest. L'objectif est d'offrir aux entreprises locales l'opportunité de mieux comprendre et d'accéder aux marchés publics. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Au programme :

Des villages d'acheteurs : Les communes de la Cirest, les bailleurs sociaux, la Région Réunion, le Département de La Réunion ainsi que l'aéroport de La Réunion.

Un village d'accompagnateurs : Rencontrez les experts de la CCI, CMA et de la maison de l’emploi, prêts à vous guider à chaque étape de vos démarches

- Des ateliers et des conférences -

Les bases de la commande publique : Apprenez à comprendre les principes essentiels et les outils pratiques pour répondre aux appels d'offres en toute confiance.

Focus PME : Découvrez comment les petites et moyennes entreprises peuvent saisir les opportunités des marchés publics.

Digitalisation et simplification : Explorez les nouvelles procédures simplifiées et les solutions numériques pour rendre l'accès aux marchés publics plus fluide.