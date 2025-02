CCIR : une trentaine d'entreprises réunies pour une session stratégique

Le lundi 24 février 2025 au siège de la CCI Réunion, celui-ci a réuni une trentaine d’entreprises et de partenaires pour une session stratégique dédiée aux opportunités de développement en Afrique australe. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : CCIR)

Avec la présence de Marc Cagnard, directeur Afrique subsaharienne de Business France, basé en Afrique du Sud, cette rencontre a permis de :

- Décrypter le marché : l'Afrique australe représente un hub stratégique avec l’Afrique du Sud comme porte d’entrée vers des marchés en pleine croissance (Mozambique, Botswana, Zambie, Namibie).

- Identifier les leviers de succès : partenariats industriels, solutions pour la transition énergétique, accès aux grands projets d’infrastructures et renforcement des chaînes d’approvisionnement.

- Mettre en perspective les avancées des entreprises réunionnaises : plusieurs d’entre elles ont déjà initié des collaborations et des projets concrets dans la région après le business seminar d’octobre 2024 à Johannesbourg.

Prochain rendez-vous clé : la mission Afrique du Sud du 17 au 20 juin 2025, avec une délégation réunionnaise en marge du salon Big 5 Construction South Africa.

Les objectifs sont les suivants :

- Accélérer les courants d’affaires en combinant export et sourcing régional.

- Multiplier les rencontres B2B avec des partenaires sud-africains et régionaux.

- Positionner les entreprises réunionnaises sur les appels d’offres et projets stratégiques.