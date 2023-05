Chômage et économie sociale et solidaire discutés en réunion entre Le Port et le TCO

Rencontre entre les équipes de la ville du Port et du TCO, en présence des élus Mihidoiri Ali, adjoint au maire du Port, délégué au développement de l’Économie sociale et solidaire (ESS), Hippolyte Henri, conseiller municipal et Mme Denise Delavanne, vice-présidente du TCO. Les discussions ont porté sur l'intérêt partagé de la mise en oeuvre de deux projets : Tabisman dann Kartyè qui s'inscrit dans le cadre de l'expérimentation contre le chômage de longue durée et le Hub de l'ESS. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : Le Port)

Le Hub a vocation à devenir le pôle de référence en matière de soutien au développement des activités de l'ESS dans les domaines de l'économie circulaire, de la réutilisation et du développement durable. À travers son centre de ressources, situé à la Halle des manifestations, il offrira à l'ensemble des acteurs du territoire un accompagnement pour renforcer leurs capacités administratives et à créer les conditions d'une économie sociale et solidaire plus résiliente.

Lors de la rencontre, les partenaires se sont accordés sur la nécessité de prendre en compte la dimension territoriale du projet qui s'intègre totalement dans la stratégie ESS déployée à l'échelle de l'agglomération par le TCO et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS).