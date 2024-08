Cinor : fermeture exceptionnelle des médiathèques du 26 au 30 août 2024

Une mise à jour importante et nécessaire du logiciel de fonctionnement des bibliothèques et médiathèques de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne est programmée du 26 au 30 août 2024. Raison pour laquelle les bibliothèques de la Cinor seront fermées. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Durant cette période, il ne sera pas possible d’effectuer les opérations de prêt, de retour, de réservation de documents et de recherches sur le catalogue informatisé. Il en sera de même pour les inscriptions et réinscriptions. Le portail internet des médiathèques sera également indisponible.

Notre fonctionnement du 26 au 30 août 2024 :

Les bibliothèques Alain Lorraine, Alain Peters et la médiathèque Aimé Césaire seront fermées au public.

Tout sera mis en œuvre pour une remise en route dans les conditions normales de fonctionnement à compter du samedi 31 août. Néanmoins, des perturbations sont possibles jusqu'au mardi 03 septembre.

Par avance nous vous remercions de votre compréhension