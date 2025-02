Il est possible de se débarrasser de vos textiles usagés de manière responsable en les déposant dans les bornes dédiées, disponibles en ville ou en déchetterie grâce à Filière recyclage textiles à la RUN et la Civis. Une fois collectés, triés et valorisés par "Ti tang récup", les vêtements, linges et chaussures auront une seconde vie. Nous publions le post ci-dessous(Photo d'illustration : Civis).

Localiser la borne la plus proche de chez vous.