Conseil Économique Social et Environnemental : Dominique Vienne élu à la majorité

Ce lundi 5 février 2024, s'est tenue l'élection de la nouvelle présidence du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) : avec Dominique Vienne réélu à la majorité. Le Ceser est une assemblée regroupant un bureau de 55 membres répartis en 4 collèges, comprenant des représentants d'entreprises, des salariés, des associations et des personnalités qualifiées. "Le Conseil mène un travail de réflexion et participe aux enjeux du territoire", ajoute la Région (Photos : Région)

Cette élection a eu lieu avec la présence de la Présidente de Région Hugette Bello, de monsieur le Préfet Jérôme Filippini ainsi que des membres du Ceser.

Le Ceser a pour but d’ouvrir la voie et d’éclairer l’action publique de par ses avis, ses préconisations, auprès de la collectivité régionale et plus largement de l’ensemble des responsables politiques locaux et des décideurs publics.

C’est monsieur Dominique Vienne qui a été réélu à la majorité. Dans la continuité de son précédent mandant, il souhaite "Ouvrir la voie - Éclairer l’action"