Conseil régional : appel à projets pour la pêche et l'aquaculture durables

Dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) 2021-2027, la Région Réunion a lancé un appel à projets dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture durables. Jusqu'au jeudi 6 février 2025, la Région invite à candidater pour des projets d'investissements dans les ports de pêche. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Les projets éligibles doivent s’intégrer dans l’une ou plusieurs des thématiques prioritaires suivantes :

- L’amélioration des conditions de travail des pêcheurs professionnels

- L’amélioration de la qualité des produits et des conditions sanitaires

- Une meilleure gestion des rejets, déchets et coproduits

- L’amélioration de l’organisation des points de débarquement et des ports de pêche

- La réduction de l’impact des activités portuaires sur l’environnement

- L’amélioration des systèmes de pesage pour les pêcheurs professionnels

Retrouvez plus d'informations sur ce site