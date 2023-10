Une quarantaine de rapports votés en commission permanente

Réunie ce vendredi 6 octobre 2023, sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a examiné et voté près d’une quarantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la collectivité régionale (Photo d'illustration)

- Pour le développement humain -

Formation professionnelle

Pour un montant total prévisionnel de 15 675 364 euros, la commission permanente a voté la mise en œuvre de 24 programmes de formations dans différents secteurs (BTP, Vente, Numérique, Maritime, Animation, Restauration et Agricole) concernant un effectif prévisionnel annuel de 898 stagiaires. Le montant est réparti comme suit :

• 5 612 362 euros au titre des coûts pédagogiques pour un volume horaire de 1 659 232 heures/stagiaires en centre,

• 10 063 001 euros au titre de la rémunération des stagiaires pour un volume horaire de 2 109 644 heures/stagiaires comprenant celles consacrées à la certification.

- La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’École des Métiers d’Accompagnement de la Personne (EMAP) pour le programme de formations 2023, et à hauteur de 2 533 093 euros de coûts pédagogiques et 327 974 euros de rémunération pour un effectif total de 368 stagiaires, dont neuf actions relevant du PACTE. Il a également été acté un cofinancement du FSE à hauteur de 85 % pour un montant de 917 565 euros.

- La commission permanente a voté la poursuite du partenariat avec le Pole Emploi concernant la mise en oeuvre d’actions collectives de formation en faveur des demandeurs d’emploi dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans le Compétences (PRIC) 2019-2022. A travers l’avenant n° 1, il a été acté de confier à Pole Emploi la réalisation de 1.000 places de formation supplémentaires pour le compte de la Région dans les secteurs et métiers identifiés. L’enveloppe budgétaire correspondant à cet engagement est de 4 666 857 euros.

Programme de formations des centres de détention

La commission permanente a approuvé le programme de formations pour la période 2023-2024 dans les 3 centres de détention de l’île concernant un effectif prévisionnel de 194 stagiaires pour un montant total de 895 374 euros réparti comme suit :

- 604 722 euros au titre des coûts pédagogiques,

- 290 652 euros au titre de la rémunération et de la couverture sociale des stagiaires.

Centres de formation professionnelle

La commission permanente a validé, dans le cadre de sa réhabilitation, l’évolution de la carte pédagogique du Centre de Formation Professionnelle pour Adultes de Saint-François de la SPL AFPAR. Cette évolution pédagogique de la carte de St François s’inscrit dans le programme d’activités de la SPL AFPAR à l’horizon 2027- 2028 pour un effectif prévisionnel annuel de 462 stagiaires répartis sur 34 formations et représentant un volume prévisionnel annuel de 374 000 heures/stagiaires ; l’objectif étant d’améliorer les secteurs de référence du CFPA de Saint-François et de développer de nouveaux secteurs répondant aux besoins du territoire.

L’engagement financier pour une étude préalable à la détermination des surfaces nécessaires à la mise en oeuvre de la nouvelle carte pédagogique s’élève à 300 000 euros.

Étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales

La commission permanente a voté une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales. Cette aide forfaitaire sera versée à tous les étudiants boursiers, en fonction de la durée de la formation suivie en 2023-2024. Pour la grande majorité des boursiers, dont la formation s’étale sur une année scolaire pleine, l’aide sera de 400 euros. L’enveloppe budgétaire

correspondant au déploiement de cette aide est de 400 000 euros.

Insee

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de partenariat entre l’INSEE et la collectivité régionale en faveur de l'actualisation de la publication parue en mars 2016 portant sur la parité et les parcours scolaires à La Réunion. Le coût total de l’opération s’élève à 45 619 euros pour une participation régionale à hauteur de 12 000 euros.

École de 2ème chance -

La commission permanente a validé la sélection de l’opération “Programme de formation 2022 - E2CR“ mise en oeuvre par l’École de la 2e Chance (E2CR), dans le cadre de la fiche action du PE FEDER FSE+ Réunion 2021-2027. En juillet 2022, dans le contexte particulier du lancement du Programme, la Commission permanente du Conseil Régional avait octroyé à l’E2CR une subvention d'un montant total de 2 109 411 euros intégrant un potentiel périmètre FSE+/CPN. L’instruction FSE+ a été finalisée dans le cadre de l’AMI 861-01 “Dispositifs de la deuxième chance“. Il a donc été acté de valider le financement de l’opération à hauteur de 1 886 905 euros sur le périmètre FSE+/CPN Région et 222 505,60 euros sur fonds propres Région (hors FSE+/CPN). Selon le bilan de l’opération 2022, l’E2CR a réalisé 663 entrées pour un effectif prévu de 660, et 53 % de sorties positives (selon le calcul du réseau national de l’E2C).

La commission permanente a également validé le financement de la rémunération des stagiaires de l’école de la 2e Chance de La Réunion (E2CR), en lien avec le programme de formations 2023, pour un effectif prévisionnel de 660 stagiaires – à hauteur de 1 006 470 euros dont un co-financement FSE de 855 499 euros. La participation du Conseil Régional sera de 150 970 euros au titre de la contrepartie nationale.

Enfin, la commission permanente a répondu favorablement à la demande de financement de l’école de la 2e Chance de La Réunion (E2CR) pour son opération “Programme de formation 2023 - E2CR“ et a validé le plan de financement à hauteur de 2 065 809 euros, en faveur d’un effectif prévisionnel de 660 stagiaires. L’instruction FSE+ a été finalisée dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 861-01 “Dispositifs de la deuxième chance“.

Apprentissage

La collectivité régionale s’est engagée dans une démarche volontariste en faveur de la jeunesse réunionnaise en lui offrant les moyens d’une part pour mieux se former à travers une politique éducative ambitieuse et d’autre part en créant des espaces de convergence entre la formation et le monde de l’entreprise. C’est dans ce cadre que la commission permanente a voté le projet de recrutement de 10 apprentis au sein de la collectivité régionale.

Santé

La commission permanente a examiné et validé les 17 projets associatifs sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets pour la mise en oeuvre du volet prévention du Programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète (PRND 2020-2023) et la Stratégie Régionale Sport Santé Bien-Être (2021-2024). Compte tenu du cadre d’intervention régional en matière de santé, l’engagement financier régional s’élève à 93 350 euros.

Dans le cadre de la procédure de consultation pour avis émise par l’Agence Régional de Santé Océan Indien, la commission permanente a pris acte du Projet Régional de Santé (PRS) pour La Réunion 2023-2033. qui constitue la feuille de route de la politique de santé conduite par l’ARS. Il vise à améliorer la santé de la population et à réduire les inégalités de santé pour les 10 prochaines années. Il définit les réponses à apporter aux grands défis de notre territoire et les évolutions nécessaires de l’offre de soins, de prévention et d’accompagnement médico-social.

Jeunesse

La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 120 000 euros au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) pour le fonctionnement et le développement de l’outil “Portail Jeunes 360“ au titre de l’année 2023. L’aide régionale est destinée à financer :

- la mise à jour de la base de données

- la poursuite du développement technique de l’outil

- le développement des contenus notamment sur l’orientation et les formations

Aide alimentaire

La contribution de la Région Réunion dans le champ de l’aide alimentaire vise à financer les équipements nécessaires au transport, au stockage, à la conservation et à la préparation des denrées alimentaires. Cette aide est destinée aux associations et aux épiceries sociales et solidaires habilitées par la DEETS à recevoir des fonds publics au titre de l’aide alimentaire. C’est dans ce cadre que La commission permanente a voté l’attribution de subventions en investissement à 27 associations actives dans la lutte contre la précarité alimentaire à La Réunion, pour un montant total de 115 562 euros.

Équipements sportifs

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention européenne de 1 720 145 euros à la commune de Sainte-Rose pour cofinancer des travaux d’aménagement pour la création d’un terrain de tennis et d’un padel tennis. L’objectif de cette action porte sur la réussite éducative en visant notamment à offrir aux élèves un accueil et un cadre adaptés aux normes.

Jeux vidéos

Au titre du fonds de soutien à la création de jeux vidéos, la commission permanente a attribué une subvention de 25 000 euros à la société Liberty Games pour le prototypage du jeu vidéo “Les yeux du chat“.

Cinéma

Pour un montant total de 1 065 000 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à neuf projets de production ayant reçus un avis favorable du comité de lecture de la Commission du film.

Aide à la production

• Boobypills – 300 000 euros pour le long métrage "Jim Quenn"

• Jerico Films – 500 000 euros pour le long métrage "Furcy"

Aide au court métrage

• Gao Shan Pictures – 30 000 euros pour "Pié dans lo"

• Nawar Productions – 40 000 euros pour "Madame Morel"

• A Vif Cinéma – 50 000 euros pour "Quitter les lieux"

• Goodmoune Films – 45 000 euros pour "La N.R.L"

• Tien Bo Productions – 20 000 euros pour "La petit S"

• Jom Productions – 30 000 euros pour "Nou artrouv"

• Réunion Magma Film – 50 000 euros pour "Les foyers de la colère"

Il a également été acté d'engager un montant complémentaire de 12 571 euros en faveur de la société 13 PRODS pour le projet intitulé "La Saga Vergès" en régularisation d'une erreur matérielle concernant la délibération de la Commission Permanente du 16 juin 2023.

Soutien aux manifestations

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’association Pikali Réunion Océan Indien suite à l’organisation de la manifestation "Nou lé Kapab" du 03 au 09 novembre 2022. Cette opération réalisée en lien avec la ville de Saint-Paul avait pour invité d’honneur Thione Niang, dans l’objectif de "tisser des liens, créer des ponts" pour rendre possibles de nouvelles collaborations entre la Réunion et l’Afrique sur diverses thématiques comme la résilience agricole, l’insertion des jeunes ou encore le digital. Il a été voté une subvention régionale d’un montant de 2 500 euros.

Recherche

La commission permanente a examiné et validé le projet d’accord-cadre quadripartite État - Région Réunion - Conseil départemental - CIRAD qui prend effet au 1er janvier 2023 et expirera le 31 décembre 2027. Ce nouvel accord-cadre traduit le renforcement de la programmation de la recherche agronomique en partenariat porté par le CIRAD, en cohérence avec les stratégies de ses signataires et tourné vers :

• Les besoins des populations locales et régionales en vue d’atteindre les objectifs d’un développement durable et de souveraineté alimentaire de La Réunion au coeur de la région océan Indien ;

• Le besoin du territoire de développer une économie assurant les souverainetés sanitaire, alimentaire et énergétique de l’île.

Coopération régionale

La commission permanente a voté le financement d’une action de coopération culturelle autour de la valorisation des musiques traditionnelles de la région Androy, à Madagascar. Cette action, portée par l’association ACTER, s’inscrit dans le cadre d’une coopération décentralisée entre les deux régions et se déroulera au cours du dernier trimestre 2023. La subvention régionale est de 17

331 euros.

La commission permanente a voté le financement d’ une action de coopération entre la région Androy et la Région Réunion autour de la valorisation de l’art de se vêtir et du chant traditionnel. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une coopération décentralisée entre les deux régions et sera portée par l’association AFECT. Elle se déroulera au cours du dernier trimestre 2023 et s’articulera avec les actions prévues dans le cadre du 360e anniversaire du peuplement de La Réunion. La subvention régionale est de 19 320 euros.

Programme Interreg VI

La commission permanente s’est vue présenter le projet d’atelier qui se tiendra avant la fin de cette année 2023 en vue du démarrage effectif du programme Interreg VI océan Indien en présence des "Points focaux Interreg océan Indien" de Madagascar, des Comores, de Maurice et des Seychelles. Cette action s’inscrit dans le cadre de la démarche visant à renforcer la gouvernance du programme Interreg océan Indien et à mieux associer les États tiers.

La commission permanente a examiné et validé une modification de la fiche-action 3.2 du programme Interreg VI océan indien 2021-2027 relative aux volontariats de solidarité internationale (VSI). Il s’agisait d’insérer dans la fiche-action une mention autorisant une période transitoire permettant à cinq VSI recrutés sur le programme Interreg 2014-2020 (période de programmation effective : 2016-2023) ne correspondant pas au public cible du programme 2021- 2027 (période de programmation effective 2023-2029) de pouvoir prolonger leur mission.

Francophonie

La commission permanente a voté une subvention de 7000 euros pour la remise des prix d’un concours d’écriture ouvert aux pays de la zone océan Indien.à l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) ayant pour objectif de favoriser les échanges de jeunes francophones.

- Pour le développement économique -

Création d'un fonds de participation

La commission permanente a voté la création d’un Fonds de Participation (FP) dédié à la mise en oeuvre d'Instruments Financiers pour les TPE-PME de La Réunion. Ce Fonds de Participation sera placé sous mandat de gestion auprès du Fonds Européen d'Investissement (FEI), filiale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dans le cadre d’un accord de financement. Deux instruments seront déployés au travers du Fonds de Participation :

- Un instrument de prêt avec partage de risque

- Un instrument de haut de bilan

Le FP est financé pour un montant de 44 800 000 euros dans le cadre du Programme FEDER-FSE+ Réunion 2021-2027. La Région Réunion assurera le préfinancement du fonds. La période d’éligibilité du fonds est établie jusqu’au 31 décembre 2029. La gouvernance du Fonds de Participation sera exercée par un Comité de Pilotage, en vue de contrôler et de surveiller la mise en oeuvre de la Stratégie d'Investissement et du Plan d'Affaires.

Soutien aux investissements des entreprises

Au titre de la mesure "Investissements physiques" du Programme Opérationnel Européen 2014-2020 qui vise à encourager l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, la Région était sollicitée en tant que contrepartie nationale au FEADER. Pour un montant de 1 055 148 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à quatre entreprises pour leurs programmes d’investissements :

• SARL Confiserie D’emilie - 87 970 euros pour l’aide au développement

• SAS Run Dekoup - 230 121 euros pour une unité de transformation de fruits et légumes

• SA COLIPAYS - 707 515 euros pour l’extension et la modernisation du centre de stockage et de conditionnement

• SARL Exotic Boyer Reunion - 29 541 euros pour l’achat d’une chaîne de calibrage pour les ananas victoria destinés à l’exportation

Pêche

La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe de 32 000 euros pour l’actualisation du Plan Régional d’Organisation et d’Équipement des Ports de Pêche (PROEPP) sur la base d’un cahier des charges. L’actualisation du PROEPP est nécessaire pour la caractérisation fine des besoins permettant le financement des investissements portuaires afin d’assurer la conformité avec la réglementation Européenne, notamment concernant l’obligation du débarquement. Le coût estimé du marché est à hauteur de 32 000 euros. Le financement de l’étude est éligible au PO FEAMPA 2021-2027.

La commission permanente a répondu favorablement à la demande d’aide financière du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de La Réunion en faveur de la réalisation de son programme d’actions pour l’année 2023. L’aide régionale s’élève à 242 000 soit une intervention à hauteur de 80 % des dépenses éligibles. Compte tenu de l’avance de trésorerie d’un montant de 72 601 euros déjà versée au CRPMEM pour la réalisation de son programme d’actions, le montant restant à engager s’élève à 169 399 euros.

Programme Posei

Dans le cadre d’une saisine du Préfet de La Réunion en date du 13 septembre 2023, la commission permanente a examiné le projet de décret du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime du régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et aux aides directes dans le cadre du programme POSEI-France. Les éléments modifiés portent notamment sur les précisions d’ordre juridique et les modalités relatives aux sanctions prévues dans le cadre de ces dispositifs.

La commission permanente a pris acte du projet de décret.

Innovation

La commission permanente a voté l’adhésion de la Région Réunion à l’association "French Tech La Réunion", reconductible annuellement. Le montant de la cotisation est fixé à 7500 € pour l’année 2023. La French Tech La Réunion se fixe quatre grands objectifs :

• représenter la French Tech, déployer les programmes nationaux sur le territoire réunionnais ;

• promouvoir les projets entrepreneuriaux et innovants ;

• animer l’écosystème, favoriser les échanges et synergies au niveau local, national et international ;

• soutenir et fédérer les acteurs locaux engagés, l’enseignement, la recherche autour d’actions ; d’accompagnement à la création et au développement des entreprises innovantes.

Ancrage territorial des entreprises

La commission permanente s’est vue présenter le lancement d’une étude économique, financière et juridique afin de valider la faisabilité d’un ou plusieurs outils financiers permettant de palier l’offre limitée en fonds propres en faveur des entreprises sur le territoire de La Réunion et de renforcer ainsi l’ancrage territorial de ces entreprises ainsi que le maintien de l’emploi et des savoir-faire associés. L’objectif général est d’appuyer la Région Réunion dans :

• la définition d’une doctrine d’intervention pour la préservation des fleurons et des entreprises stratégiques de l’économie réunionnaise,

• la définition d’un outil financier et de mesures d’accompagnement.

Cette étude a été confiée au groupement Technopolis, Grant Thornton et FIDAL avocats. Le public cible porte sur les TPE / PME, tous secteurs d’activités confondus. Après une phase de cadrage, l’étude a démaré en septembre 2023, avec notamment une série d’entretiens auprès des partenaires économiques, et elle doit s’achever en début 2024. Le coût de l’étude est fixé à 73 081

euros.

Nexa

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation (NEXA) pour le financement de sa mission d’intérêt général et de ses charges de fonctionnement au titre de l’exercice 2023. Il a été voté une subvention régionale sur fonds propres d’un montant de 2 376 357 euros, soit une intervention à hauteur de 70,4 % du budget global de NEXA pour 2023.

Salon international de l'agriculture 2024

La commission permanente a validé le projet de participation de la Région Réunion à la 60e édition du Salon International de l’Agriculture qui se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles du 24 février au 3 mars 2024. L’intervention régionale s’articulera au travers :

- d’une présence au sein du Village Réunion, menée en partenariat avec le Département, la Région Réunion, la Chambre d’Agriculture et l’Île de La Réunion Tourisme ;

- de l’accompagnement des exposants dans leur démarche d’internationalisation via la mobilisation du dispositif de la Prim’Export notamment ;

- l’adaptation temporaire du présent cadre de la Prim’Export jusqu’au 31 décembre 2024 ;

- la promotion du secteur agroalimentaire réunionnais.

Tout en poursuivant l’engagement continu de la collectivité régionale, le projet porté pour l’année 2024 ambitionne de renforcer la visibilité et la compétitivité de La Réunion dans le secteur agroalimentaire en promouvant son savoir-faire et la qualité de ses produits. Pour ce faire, un événement coordonné par la Région Réunion sera organisé en amont du salon pour favoriser les rencontres professionnelles, la promotion et l’attractivité économique de l’île, au profit des entreprises réunionnaises présentes. Le budget maximal de cette opération est fixé à 211 180 euros au titre des dépenses de la collectivité pour la promotion de la filière et sa présence au salon.

L’engagement nécessaire à la mobilisation du dispositif Prim’Export fera l’objet d’un second rapport en Commission Permanente, le temps de l’instruction des demandes reçues.

Programme Leader

Au titre du programme LEADER, la commission permanente a répondu favorablement à la demande du TERH GAL OUEST de financer des projets d’un montant de dépenses publiques de 44 271 euros dont 33 203 euros de FEADER et 11 067 euros de contrepartie nationale portée par la Région Réunion. Il s’agit de financer dix projets sur la valorisation des ressources locales et un

projet sur la mise en réseau et l'interconnaissance entre acteurs.

Au vu des évaluations du précédent programme du PO 2007-2013, mettant en avant les difficultés des porteurs de projets de mener à terme leurs projets, en raison notamment du manque de trésorerie, le Département et la Région Réunion ont créé un Fonds de garantie pour accompagner les porteurs de projets émargeant au programme Leader. C’est dans ce cadre que la commission permanente a validé l’engagement de la contribution régionale aux frais de gestion et des frais d’expertise comptable du Fonds de Garantie Leader, au titre de l’année 2023. Le montant de la participation de la Région pour le financement des frais de gestion et d’expertise comptable

s’élève à 10 253 euros pour l’année 2023.

- Pour l'aménagement du territoire et un développement durable -

Voies vélos

La commission permanente a voté la mise en place d’une autorisation de programme de 2 500 000 euros sur l’intervention "Nouveau Franchissement de la Rivière des Galets" pour permettre la réalisation une voie vélo, le long de la RN1, entre le nouveau pont de la rivière des Galets et l’échangeur de Cambaie à Saint-Paul.

Réseau routier

La commission permanente a voté la mise en place d’une autorisation de programme de 500 000 euros pour permettre le lancement des études de conception de la requalification de la RN1E, du pont de la Ravine à Marquet au giratoire dit "Chez Jacky", d’accès à la route départementale 1 (RD1).

Plan local d'urbanisme

La commission permanente s’est vue présenter l’analyse de la compatibilité du projet de révision générale du PLU de Saint-Pierre au regard du SAR 2011 et des politiques publiques régionales, afin que la collectivité, en tant que personne publique associée, puisse délivrer son avis sur le document d’urbanisme.

Au regard de sa compatibilité au SAR, il a été observé les éléments principaux suivants :

• le projet de PLU se base sur un projet de territoire à enveloppe urbaine quasi-constante au regard des capacités de redéploiement.

• les espaces naturels sont confortés

• l’armature urbaine du SAR est respectée.

En revanche, plusieurs réserves et remarques sont émises au regard de la compatibilité du projet au SAR. La commission permanente a donc émis un avis réservé sur le projet de révision générale du PLU de Saint-Pierre, nécessitant la levée des réserves suivantes :

- Le retrait de l’Emplacement Réservé N°157 et de la voie de Transport Collectif en Site Propre au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation "chemin de la Volière" qui impacte le lycée de Bois d’Olives ;

- Le retrait des autorisations d’extensions de bâtis existants en zone N et des constructions de logements en zones A ;

- L’ajout au règlement du projet de golf de la Saline de dispositions renforçant la protection de la vocation de la continuité écologique de la zone pour les espaces bâtis ;

- Le classement en Acu des 25 % des coupures d’urbanisation qui sont classées en zone A au projet de PLU ;

- L’intégration de la limite des 5 % de services et commerces sur l’ensemble des zonages inscrits au sein du Pôle d’Activités à Vocation Régionale de Pierrefonds ;

- Le retrait des extensions économiques de la ZI4, de l’aéroport et de Pierrefonds.

Collecte et traitement des déchets ménagers

La commission permanente a approuvé les contrats de redevances spéciales, à conclure avec chacune des intercommunalité de l’île, compétente pour assurer la collecte et le traitement des ordures ménagères produites par la collectivité.

Dispositif Vigies requin

La commission permanente a voté une subvention de 300 000 euros à la Ligue Réunionnaise de Surf pour le déploiement de son dispositif "Vigies Requins Renforcées" en 2023.

Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) qui sollicitait la collectivité régionale pour qu’elle porte la maîtrise d’ouvrage de la reconstruction du bâtiment de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Initialement conçu pour accueillir 6 personnes, l’OVPF accueille aujourd’hui 17 personnels permanents et 2 personnels CDD ainsi que de nombreux étudiants et chercheurs français et internationaux de passage dans des locaux appartenant à l’État qui ont été entretenus, rénovés, ou modifiés au fil des ans par l’IPGP. Ces locaux sont aujourd’hui exigus, vieillissants et non adaptés aux besoins et développements technologiques actuels. Ce projet est une opération de re-construction sur le site actuel de l’OVPF, car ce site apparaît comme le plus propice pour conserver de nombreux capteurs scientifiques présents. De plus, le site actuel se trouve non loin de la Cité du Volcan, ce qui permettra de continuer les échanges entre les deux structures, mais aussi de renforcer le continuum pour le public permettant de mieux mettre en avant le travail scientifique et de recherche qui est mené par les équipes de l’OVPF. La Région souhaite en effet que ce bâtiment soit visible et permette l’accueil du public, notamment scolaire.