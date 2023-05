Saint-Denis : "Marmit Zistoir" est retour

Amateurs et amatrices de contes et d’histoires en tout genre, votre rendez-vous mensuel Marmit Zistoir revient ce vendredi 19 mai pour vous faire vivre des histoires captivantes, vous faire rêver ou peut-être vous faire peur. Une aventure à partager pour les petits comme les plus grands ! "Si le zistoir lé menteur, la pas moins l'auteur". Laissez-vous transporter par les voix des conteurs Jean Yves Hoarau, Abbass Mulla et Léa Varon ce vendredi 19 mai de 18h à 20h à la Léproserie de La Montagne. (Photo d'illustration - ville de Saint-Denis)