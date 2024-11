Cyrille Melchior a reçu le nouveau recteur, Rostane Mehdi

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a reçu Rostane Mehdi, nouveau recteur de l'Académie de La Réunion, ce mardi 5 novembre 2024. Cette réunion a permis d’aborder des sujets stratégiques et prioritaires pour le territoire, notamment en matière de développement éducatif, d’inclusion sociale et d’accompagnement des jeunes Réunionnais. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département )

La discussion a mis en avant les défis auxquels est confrontée La Réunion, tels que la précarité du logement, l’insécurité des jeunes, et les problématiques de parentalité. La question du taux de pauvreté élevé, ainsi que notre capacité à intégrer les mouvements de population dans le tissu social de l’île, ont également été abordées. Il a été souligné la nécessité d’une approche holistique, intégrant toutes les parties prenantes, pour répondre aux besoins spécifiques des familles et des jeunes en situation de vulnérabilité.

La rencontre entre le président du conseil départemental et le recteur a permis de rappeler l’importance de l’insertion professionnelle pour les jeunes réunionnais. Le Recteur a exprimé sa volonté de renforcer les partenariats avec les acteurs locaux afin d’améliorer l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion. Le Département et l’Académie partagent ainsi un objectif commun : leur offrir des perspectives d’avenir stables et pérennes.

Le sujet de l’accompagnement des élèves en situation de handicap a également été au cœur des échanges, avec un focus sur le rôle central de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) dans le soutien des familles et des élèves concernés. Le Rectorat s’engage à collaborer étroitement pour optimiser les délais de traitement de la MDPH pour l’inclusion scolaire et professionnelle des jeunes en situation de handicap. Cette priorité partagée vise à garantir une meilleure accessibilité aux droits et une prise en charge adaptée aux besoins spécifiques des usagers, renforçant ainsi l’inclusion et la cohésion sociale sur l’île.

Alors que la promotion des circuits courts et des produits locaux dans la restauration scolaire étaient évoqués pour favoriser le bien manger, l’économie insulaire et la préservation de l’environnement, Cyrille Melchior et Rostane Mehdi ont souligné la nécessité d’adapter l’offre éducative aux réalités locales, aux évolutions démographiques et aux besoins en infrastructure, notamment en termes de sectorisation, de réhabilitation et de construction de collèges.

Enfin, l’ambition du projet départemental de création de l’Institut Citoyen d’Apprentissage de la Vie Publique (ICAP) a été évoquée. Ce projet vise à renforcer les liens entre la jeunesse réunionnaise et la citoyenneté, en leur offrant des formations et des apprentissages adaptés aux réalités insulaires. Le Recteur, convaincu de l’importance de ce projet, s’est engagé à le soutenir.

Le président du Département et le recteur de l’Académie de La Réunion se sont engagés à renforcer leur coopération pour répondre aux enjeux éducatifs et sociaux du territoire. Cette rencontre marque la poursuite d’une collaboration fructueuse au service des Réunionnais, avec l’ambition commune de faire de l’île un modèle de réussite éducative et sociale.