Cyrille Melchior a rencontré la sénatrice Viviane Malet et le sénateur Stéphane Fouassin

Le 31 janvier 2025, le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a reçu la sénatrice Viviane Malet et le sénateur Stéphane Fouassin au Palais de la source. L'occasion d'évoquer plusieurs dossiers considérés comme des "enjeux majeurs du territoire". Selon le Département, cette réunion de travail a permis "aux élus d’échanger, de partager leurs visions et d’explorer les pistes de travail pour continuer à porter la voix des Réunionnais au plus haut niveau". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Département de La Réunion)

Premier point abordé : la lutte contre la vie chère.

Les élus du Palais du Luxembourg ont annoncé que : "Des projets de loi actuellement en discussion, visent à renforcer le Bouclier Qualité Prix (BQP) en étendant son champ d’application à de nouveaux produits essentiels : alimentation pour animaux, produits d’hygiène, équipements électroménagers et téléphoniques, ou encore pièces détachées automobiles. En parallèle, plusieurs mesures sont à l’étude pour garantir une meilleure régulation du marché et lutter contre les abus des grandes enseignes de distribution".

Au cœur des échanges, figurait également le financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), enjeu majeur à La Réunion où la population vieillissante est confrontée à des coûts de la vie élevés.

Selon les élus "Un amendement au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) propose d’instaurer un coefficient géographique permettant d’ajuster les taux fiscaux et sociaux en fonction des réalités ultramarines".

La réunion a également porté sur la proposition de loi sénatoriale dédiée aux Outre-mer, qui vise à adapter le cadre législatif aux réalités des territoires ultramarins.

Précisions des élus : "Ce texte prévoit plusieurs mesures clés pour renforcer le développement économique et social à La Réunion. On citera notamment la demande d’augmentation des crédits alloués à la Ligne Budgétaire Unique (LBU), afin de répondre aux 77 000 demandes en attente sur l’île ; la facilitation des échanges inter-régionaux, pour favoriser la coopération économique et sociale entre les territoires ultramarins et les autres régions françaises ou encore l’instauration d’une meilleure transparence dans l’accès aux marchés publics, garantissant aux entreprises locales une plus grande équité dans les appels d’offres".

Par ailleurs, les Sénateurs et le Président partagent un souhait commun concernant le renforcement et la simplification de l’accès aux aides européennes du FEADER.

"Ces fonds jouent un rôle essentiel dans le développement rural et le soutien aux exploitations agricoles locales. Pour garantir leur efficacité, il est indispensable qu’ils soient mieux adaptés aux spécificités ultramarines et que leur mise en œuvre soit simplifiée afin d’en faciliter l’accès aux agriculteurs.

Cyrille Melchior se déclare particulièrement attentif aux évolutions législatives en cours : "Que ce soit à travers les amendements au PLFSS, les propositions de loi sur la vie chère, l’adaptation du droit aux spécificités ultramarines ou encore les réformes du logement et de l’agriculture, chaque avancée doit répondre concrètement aux attentes des Réunionnais. Notre mobilisation collective demeure totale pour garantir que ces textes apportent des solutions adaptées aux réalités de notre territoire. Nous continuerons à agir, à échanger et à défendre les intérêts de La Réunion au sein des instances nationales".