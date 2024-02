Cyrille Melchior reçoit l’ancien Premier ministre Edouard Philippe

Après avoir lui-même été reçu au Havre début octobre, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, le mardi 20 février, à l’Hôtel du Département. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département.

"Cet échange nous a permis d’évoquer les sujets qui préoccupent les Réunionnais et de poser un regard sur l’avenir de La Réunion", expliquait Cyrille Melchior à l’issue de cet entretien, citant le mal logement et les difficultés d’insertion. Et de continuer : "J’ai notamment dit au Premier ministre que l’ensemble des élus du Département s’inscrivent dans une vision apaisée de l’avenir de l’île."

Edouard Philippe, qui n’avait pu venir à La Réunion quand il était Premier ministre, indiquait être venu pour rencontrer les habitants de l’île, découvrir ses problèmes mais également ses opportunités. "Je suis venu comprendre ce sur quoi nous pouvons travailler ici", concluait-il.