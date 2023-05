Cyrille Melchior rencontre le président de l'association pour adultes et jeunes handicapés

Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, accompagné du conseiller départemental Pascal Mangué, a reçu ce mardi 16 mai 2023 le président national de l’APAJH (association pour adultes et jeunes handicapés), Jean-Louis Garcia. Il était notamment accompagné de Claude Brard, présidente de l’association départementale, ainsi que de quelques membres et collaborateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la collectivité départementale (Photo conseil départemental)

L’APAJH Réunion est fortement ancrée dans le domaine de l’aide à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. L’association est présente sur l’île depuis 1999 et assure la gestion de 324 places dans le secteur social et médico-social, pour tous types d’handicap. Son activité est soutenue par le Département à hauteur de 9 millions d’euros par an.

"L’APAJH est aujourd’hui un acteur clé du territoire, qui se distingue par sa force d’innovation, un engagement ambitieux et constant en faveur des personnes en situation de handicap. A l’heure où le défi de l’accompagnement dans la dépendance est un sujet majeur, nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur un partenariat aussi solide. Nous irons encore plus loin dans notre travail commun et le partage de nos expériences", a souligné Cyrille Melchior lors de ce rendez-vous.

Cette rencontre a été l’occasion pour l’APAJH de présenter son projet d’association, qu’il souhaite retravailler dans le cadre d’une conférence de territoire avec une démarche visant à privilégier l’autodétermination des usagers. Il a aussi été présenté le dispositif "détak" our l’accompagnement des personnes en souffrance psychique, un dispositif que les deux partenaires souhaitent pérenniser.

Le président du Département a quant à lui pu réaffirmer l’engagement du Département aux côtés de l’APAJH, ce qui se matérialisera d’ici la fin de l’année par la validation d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour la période 2023 – 2027.

Une réflexion sera par ailleurs menée afin de travailler avec l’APAJH sur l’intégration des politiques de handicap et d’inclusion dans le champ de l’éducation populaire, sujet majeur du plan de mandature départemental.