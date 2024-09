"Dann Kèr Lé O" : cirque, théâtre et danse vont dans les Hauts de l'ouest

Du 21 septembre au 30 novembre 2024, le théâtre, la danse et le cirque s'exportent dans les Hauts de l'ouest de l'île. Il s'agit de la deuxième édition organisée par le Territoire de l'ouest, en partenariat avec la salle du Séchoir. De Mafate à Dos d'Âne, en passant par Trois-Bassins ou encore La Chaloupe Saint-Leu… la culture prend de la hauteur pour aller "Dann Kèr Lé O". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Le festival Dann Kèr Lé O, qui a pour ambition de rayonner dans les Hauts de l’Ouest, a connu dès sa première édition, en 2023, un franc succès. Une vraie réussite pour le Territoire de l’Ouest qui a souhaité, avec enthousiasme, renouveler l’événement", a déclaré Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l'ouest.

"Ce festival itinérant, allant de La Chaloupe Saint-Leu jusqu’à Dos d’Âne en passant par Trois-Bassins, Tan Rouge et Mafate, participe d’une part à amener la culture dans les parties hautes, et d’autre part à développer une offre culturelle diversifiée et de proximité, ouverte au plus grand nombre."

"Se retrouver aux Orangers, avoir la banane à Dos d’Âne, le corps et le cœur qui bougent à Tan Rouge, taper des mains à Trois-Bassins, monter le son aux Colimaçons... Pour la 2e année, Le Séchoir traverse les Hauts de l’Ouest avec toute une bande de joyeux et joyeuses artistes qui promènent leurs spectacles de kartyé en remparts, de salle verte en plato nwar", poursuit Gilles Cailleau, du Séchoir.

Pour Brice Liie, humoriste et habitant des Hauts, "c'est important de ramener la culture dans les Hauts où on est retirés. Il n'y a pas souvent de festival dans les Hauts". Écoutez.

Même son de cloche pour Libel de Rasta Vibration. "C'est une vraie fierté", dit-il. Écoutez.

- Mafate pour la première étape -

Le samedi 21 septembre 2024, c'est à Mafate que la deuxième édition de "Dann Kèr Lé O" débute.

16 heures – More Aura



Christine, c’est une boxeuse, une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries. Elle fume, elle aime le rhum et elle met trop de rouge à lèvres. Christine fait tout ce qu’il ne faut pas faire, elle gueule, elle se plante, elle est excessive, elle ne range rien et nous devant elle, on frissonne et on rit.

20 heures – Danyèl Waro

Danyèl Waro zarboutan, messager, éclaireur et porteur d’humanité. La dernière fois qu’il a accompagné le Séchoir dans les Hauts, c’était au Plate. Il remontait la rue, un roulèr à l’épaule, suivi par une nuée de gosses.

Là encore, il arrivera à pied, sa valise pleine d’histoires, de notes et de rythmes, cette fois-ci pour faire résonner les remparts mafatais de sa voix haute et cristalline.

Danyèl ne se contentera pas d’une soirée parmi nous. Jeudi 19 et vendredi 20 septembre, il se promènera avec ses musiciens pour offrir deux concerts impromptus, l’un aux Lataniers, l’autre aux Orangers mais côté rempart.

21h30 - Aguèt lo sièl / Lecture du ciel

Alexina Louise, habitante des Orangers, mais aussi médiatrice du Parc National et dont on connaît le goût pour raconter des histoires, proposera après le concert une lecture du ciel nocturne et le ciel, à Mafate, est inoubliable...

Dimanche 22 septembre à 10h30

Les écoliers des Orangers et ceux du CM1-CM2 de l’école Laurent Vergès au Port, accompagnés par la Cie Aberash, écrivent et fabriquent des marionnettes autour d’un thème, l’amour. Le festival donne l’occasion aux jeunes Portois de monter à Mafate pour une rencontre inédite entre les deux classes, afin de partager leurs créations entre eux et avec nous.

- À Dos d'Âne pour la deuxième étape -

À l'aire de pique-nique Elysée Assani le samedi 12 octobre

10h30 - Dan mon marmit – Compagnie Baba sifon

Quand on entre, il y a des casseroles, de l’eau qui bout. Ça sent bon le riz qui cuit. On est dans une cuisine, sur le sol d’une case. Tiens ! La cuisinière cuisine en dansant, c’est étonnant ! Tous les sens sont en éveil, l’odorat, le goût, la vue et même la mémoire parce qu’on y partage, gramoun et marmay, les souvenirs des plats de nos enfances... Miam

17 heures - Robin

Robin chante et compose des musiques empreintes d’influences plurielles, à l’image de son parcours, toujours teintées de sonorités bien d’ici. Porte-parole d’un métissage musical, entre maloya, folk pop, musiques africaines et malgaches, il s’entoure pour ses 20 ans de carrière, de grands musiciens malgaches pour un voyage poétique et plein d’espoir.

18h30 - Derviche Roulèr

C’est un savant fou au milieu de ses machines. Que cherche- t-il ? À transformer le gris en or ou simplement à créer une machine qui lui permettrait de retrouver son père... Il s’agite, il s’emporte, tout d’un coup, tout s’embrase ! Et le voilà faisant voler autour de lui braises, escarbilles, flammèches, dans un tourbillon qui nous hypnotise... Christophe Hoareau est vraiment le maître du feu !

19h30 – Baster

Baster a 40 ans, c’est magique ! Baster a 40 ans, c’est magnifique ! Baster a 40 ans, c’est mythique ! Que vous veniez en voisins ou que vous veniez de loin, on est sûr que vous repartirez les mains rouges d’avoir tapé le rythme unique du maloya, les pieds douloureux d’avoir dansé, mais le cœur chaud et l’âme légère d’avoir partagé, sous le ciel de Dos d’Âne, cette soirée qui ne s’oubliera pas.

- Tan Rouge à la Case de Pausé pour le troisième passage -

Rendez-vous est donné le dimanche 10 novembre pour poursuivre la découverte culturelle dans les Hauts de l'île.

16h30 - Bat Karé dann ron

Comme ce rêveur touche-à-tout n’habite pas sur terre mais en plein milieu de la galaxie, il se joue de l’espace et du mouvement pour y laisser sa trace. Il jongle avec les planètes et les étoiles... Il s’aventure, fait des découvertes, des erreurs aussi, il bricole, invente, pour finalement bâtir – à la main – un nouveau morceau d’univers

18h30 - Dan nout vann et Les Cordes

Vous connaissez Salangane ? Une musique à la fois élégante et ancrée dans la terre, un maloya d’aujourd’hui auquel se mélangent des instruments venus d’ailleurs... Et si on ajoutait à ça, pour sublimer les mélodies de Stéphane Gaze, des instruments d’orchestre classique ? Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte. Du maloya comme vous n’en avez jamais encore entendu..

19h 30 - Maloya Dobout

Quand Kaf Maron et Bino Waro, tout droit venus du groupe Maloya Dobout, transmettent leur talent et leur amour du maloya à une trentaine d’élèves de l’EAIO (École Artistique intercommunale de l’Ouest), ça donne in lambians finn swaré byin gayar !!

Les tréteaux de France

Prenez un livre qui parle de la jeunesse et du monde, imprimez-en les différents chapitres sur des grandes ou des petites affiches, sur un tableau, un cartable ou même, sur un stylo. Disposez le tout partout dans une salle de classe... Voilà, tout est prêt pour lire ensemble et à haute voix, aidé·e·s par un comédien qui se fait guide et passeur. Pour cette 2 e édition, on s’installe une semaine dans un collège pour retrouver le goût de la lecture à voix haute. Cerise sur le gâteau, 2 représentations sont envisagées pour tous les publics.

- Avant-dernière étape à Trois-Bassins le 23 novembre -

10h30 – Rêves et Veillée

Par terre, des instruments simples, en bois ou en peau. Autour de nous, une ambiance recueillie, le drapé d’une étoffe, les sons de la nature. Julie Frantz nous invite à faire un voyage vers la nuit des temps... Ses musiques et ses mots s’inspirent des musiques primitives et des mythes du monde entier, aux sources de du récit.

16h30 - Kom sur des roulettes

Il y en a qui ne se déplacent qu’à pied, d’autres qui ne font pas 100 m sans prendre leur voiture. Nelly, elle, ne quitte pas ses patins à roulettes. C’est pratique les patins, ça permet d’aller vite vers ceux qu’on aime, et de fuir ce qui nous fait peur. Ça permet aussi de raconter des secrets... En patins, tout roule.

17h30 - Brice Liie

Brice Liie, étoile montante de l’humour rényoné, sera le maître de cérémonie de cette soirée. Ça tombe bien, c’est le champion de la transition, le prince de l’improvisation, le roi du moukataj, l’empereur de la bonne humeur !

18h - Isnel

Jazz maloya, hip hop, soul, reggae... Rien de ce qui est musical n’est étranger à Isnel. Auteur compositeur interprète, il s’inspire des rencontres, des échanges musicaux et développe sa passion afin de faire partager son univers artistique au public. La soirée s’annonce chaude dans la fré des Hauts.

- Enfin, ultime étape au jardin botanique des Colimaçons le 30 novembre -

9h30 – 10h15 – 11h - Ti Velu lé pa kontan

Vous croyez qu’au pays des Bibounes, c’est le monde des TéléTeubizzz ? Pas du tout !!! C’est rock’n’roll chez les Bibounes. Ça mord, ça griffe, ça crie, ça bave, ça se roule par terre... Alors, Ti Velu lé pa kontan et il te le fait comprendre direct ! Et puis au pays des Bibounes, tout se termine toujours par un Pogo-Calounche ! Une mini-tournée dans les crèches du quartier est prévue.

15h30 - Ma vie sans bal

Tous les corps peuvent danser ! Quelle que soit leur taille, leur agilité... on peut même danser sans ses jambes, c’est vous dire ! Et c’est toute la beauté de ce spectacle émouvant et provocant, où le handicap se montre de façon légère et décomplexée. On rit parfois, on sourit tout le temps, et on découvre une autre liberté.

17h – Segael

Comme on ne va pas vous faire l’affront de vous présenter Sega’El, laissons-la parler : "La musique, à la case, c’était comme une religion, je suis montée pour la 1 re fois sur un podium devant les gens de mon quartier, j’avais 6 ans." On la croit, elle a le séga dans le sang et sa voix est un peu celle de toutes les femmes réunionnaises d’aujourd’hui, une voix sans entraves, semblant dire "Fanm lé dobout, trakass pa pou nou !"

Si ou rèss partou la, dan lé o, podiom la lé pou ou. Vyin mont a nou gayar ou néna !

