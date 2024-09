Département : le programme de la "Semaine Bleue"

Ce vendredi 27 septembre, le Département de La Réunion a dévoilé le programme de la "Semaine Bleue" à destination des gramounes de l'île. Nous publions le programme envoyé par la collectivité (Photo : www.imazpress.com)

Actions dans les CCAS

CCAS DE CILAOS

30 septembre 2024

9h-15h : marche bleue, jeux lontan, tir à l’arc, musique d’antan (sur inscription) Visite de courtoisie chez les personnes âgées +80 ans

Lieu : Plateau des chênes-parcours du cœur

1er octobre 2024

8h-18h : Sortie littoral (sur inscription)

Visite de courtoisie chez les personnes âgées +80 ans

2 octobre 2024

7h-17h : déjeuner dansant (sur inscription) • Lieu : Salle des fêtes

3 octobre 2024

9h-15h : détente aux Thermes (sur inscription), gymnastique douce Visite de courtoisie chez les personnes âgées +80 ans • Lieu : Thermes

4 octobre 2024

8h30-11h30 : petit déjeuner à la mare + bateau

Visite de courtoisie chez les personnes âgées +80 ans

Lieu : Mare à Joncs

CCAS DE L’ÉTANG-SALÉ

30 septembre 2024

8h-16h : Massage Nursing Touch • Lieu : À domicile

1er octobre 2024

9h-15h : Atelier créatif (décoration de chapeau) • Lieu : Maison des Séniors de l’Étang-Salé

2 octobre 2024

9h-12h : Élection Miss et Mister Séniors 2024 de l’Étang-Salé

14h-17h : Après-midi dansante

Lieu : Salle le Blue Bayou

3 octobre 2024

9h-15h : Journée au club Paille en queue • Lieu : Maison des Séniors de l’Etang Salé

4 octobre 2024

8h-16h : Sortie Volcan • Lieu : Plaine des Cafres

6 octobre 2024

9h-10h : Marche Forêt de l’Étang-Salé • Lieu : Forêt de l’Etang Salé

10h-15h : Village Santé • Lieu : Salle le Blue Bayou

3 octobre 2024

8h-16h : Diverses animations au sein des résidences

Lieu : Résidences (le Tournesol, Mondéo, Moza et Fleurs de jade, Le Lavoir, Les Oliviers, Les Charlottes)

4 octobre 2024

8h30-11h30 : Brunch partage ou riz chauffé

Lieu : Résidences (le Tournesol, Mondéo, Moza et Fleurs ed jade, Le Lavoir, Les Oliviers, Les Charlottes)

MAIRIE DE LA POSSESSION

30 septembre 2024

Préparation de la semaine

1er octobre 2024

9h-12h : taï‑chi, réflexologie plantaire, massage, équilibrage énergétique, Maquillage,

pose vernis, soin des mains et des pieds, coiffure, exposition de bijoux, expositions photos des noces

12h : Repas

13h-16h : Défilé des seniors, lâcher de ballons, animation dansante

Lieu : centre Nelson Mandela

2 octobre 2024

Matinée :

• Marche Bleue • Lieu : Parc Rosthon centre-ville

• Renforcement Musculaire • Lieu : Jardin Anchaing

• Inauguration de la maison des Séniors • Lieu : EHPAD Lataniers

Après-midi : Prestation danse folklorique • Lieu : EHPAD

3 octobre 2024

9h-12h : QCM, jeux de quilles, chamboule tout, karaoké Lieu : Jardin Anchaing-résidence la Rosée Parny Visites centenaires

12h : Repas

13h-16h : après-midi dansante

Lieu : Jardin Anchaing-résidence la Rosée Parny Visites centenaires

4 octobre 2024

9h-12h : Initiation danse (danse en ligne, danse quadrille, danse mahoraise, danse africaine, danse orientale, danse Maloya), Karaoké

12h : Repas

13h-16h : Karaoké et animation dansante, démonstration diverses danses

Lieu : Service séniors-Pichette

CCAS DE SAINTE-SUZANNE

17 octobre 2024

Journée d’Animation

Matinée : jeux, prestations bien-être et repas

Après-midi dansante

Lieu : salle des fêtes « Lo Rwa Kaf »

CCAS DE SAINT-ANDRÉ

30 septembre 2024

8h30-11h30 : Marche Bleue Urbaine (5 km de marche et découverte d’activité adapté)

Lieu : Centre-ville

1er octobre 2024

9h-15h30 : Journée « jeux lontan » avec la participation de la MAF et centres sociaux

Lieu : chemin Jeanson RDM-les-Bas

2 octobre 2024

9h-15h30 : Brassage culturel et intergénérationnel

Lieu : Centre social du Centre-ville

3 octobre 2024

10h30-15h30 : Concours culinaire, repas partage, bal séniors

Lieu : Espace Évènementiel du Colosse

4 octobre 2024

9h-15h30 : Bien être et activité sportive adaptée

Lieu : EHPAD de Saint-André

5 octobre 2024

9h-15h30 : Bien être des Séniors

Lieu : Parc Auguste Lacaussade-centre-ville

CCAS DE SAINT-LEU

15 octobre 2024

8h30-16h30 : Animation par les clubs de 3e âge, repas et après-midi dansant

Lieu : Salle des Fêtes du foirail, Piton Saint-Leu

22 octobre 2024

8h30-16h30 : Animation par les clubs de 3e âge, repas et après-midi dansant

Lieu : École des Camélias, Chaloupe Saint-Leu

24 octobre 2024

8h30-16h30 : Animation par les clubs de 3e âge, repas et après-midi dansant

Lieu : Parc du 20 décembre, Saint-Leu

CCAS DE SAINTE-MARIE

2 octobre 2024

8h30-10h30 : Marche Bleue • Lieu : Parc de Loisir du Bois Madame

3 octobre 2024

8h30-17h30 : Sortie Pique-nique partage • Lieu : Site de Hell-bourg-Salazie

4 octobre 2024

8h30-17h : Journée spectacle et convivialité • Lieu : Salle polyvalente

CCAS DU TAMPON

30 septembre 2024

Journée d’animation et de prévention

9h-15h : Animations ateliers proposés par le SAD et des actions de Santé du Conseil

Départemental, Halte Alzheimer) la médiathèque du Tampon (onglerie, massage, atelier numérique) ; Après-midi : bal dansant avec un orchestre en cuivre

Lieu : ZAC Paul Badré

1er octobre 2024

13h30-15h30 : Spectacles de danse et de théâtre réalisés par les personnes résidents

Lieu : Médiathèque du centre-ville

2 octobre 2024

Journée porte ouvertes avec des jeux et gâteaux traditionnels

Lieu : site relais solidarité et habitat inclusif

3 octobre 2024

Matinée sportive organisée par le service Seniors

4 octobre 2024

9h-15h : Concours de Domino, loto quine, Triomino et jeux traditionnels

Lieu : EMS Araucarias/site relais solidarité et habitat inclusif

CCAS DE L’ENTRE-DEUX

30 septembre 2024

Matin : Inauguration de la Semaine Bleue • Lieu : EHPAD de l’Entre Deux

2 octobre 2024

Journée à Saint-Philippe

4 octobre 2024

Journée UNCASS • Lieu : Salle des Fêtes de l’Entre-Deux

Du 30 septembre au 3 octobre 2024 Visites à domicile dans toute la ville

MAIRIE DE SAINT-PAUL

30 septembre 2024

8h-16h : Ouverture de la Semaine Bleue (ateliers préventions santé/bien être, accès aux droits...) • Lieu : Jardin de l’Hôtel de ville

1er octobre 2024

8h-16h : réalisation d’une fresque murale avec la participation des clubs de bassin de vie du centre) • Lieu : Local service Séniors

14h-16h : Animation musicale (initiation aux chants, danses et prestation de spectacle)

Lieu : EHPAD Marie Françoise DUPUIS

8h-11h : Ateliers de loisirs créatifs (initiation et découverte puis réalisation de tableau de peinture au café) • Lieu : EHPAD Foyer la Clémence • Saline-les-hauts

2 octobre 2024

8h-16h : Journée d’échanges Intergénérationnelles (visites guidées historique et patrimoniale, sentier pédagogique avec les Eco-gardes, balade en charrette Bœuf, divers stands) • Lieu : Site de la Vierge à Savannah-Réserve Naturelle Nationale de l’Étang

3 octobre 2024

8h-16h : Réalisation d’une Fresque Murale avec les séniors des clubs des différents bassin de vie • Lieu : Local du service Séniors

14h : Animation Musicale (initiation aux chants, aux danses et prestation de spectacle) Lieu :

EHPAD Gabriel Martin et EHPAD Les Alizés Père FAVRON

4 octobre 2024

8h-16h : Pik nik bord de Mer (journée sportive, d’échanges et de partage)

Lieu : Haut de plage de l’Hermitage

5 octobre 2024

8h-17h : Visite chemin Volcan pour les Séniors Mafatais • Lieu : Plaine des Cafres

6 octobre 2024

8h-17h : Journée de Clôture

Lieu : Boulodrome du Front de Mer

7h : Accueil 12h45 : Prestation du club Célimène

9h30 : Messe 13h : Bal 11h : Discours 17h : Fin 11h45 Repas

CCAS DE SAINT-PIERRE

30 septembre 2024

8h45-12h : Présentation de la semaine bleue, petit déjeuner partage, marche bleue inter résidence intergénérationnelle • Lieu : Front de Mer de Saint Pierre

1er octobre 2024

8h-12h/9h30-11h : Journée phare de la semaine bleue

Exposition des réalisations, expositions photos



Actions dans les Ehpad

GHER SAINT-ANDRÉ – USLD ET SMR

30 septembre 2024

10h-14h : marche bleue au sein de l’établissement avec orchestre en cuivre et repas festif

Lieu : GHER SAINT-ANDRÉ

1er octobre 2024

10h-11h30 : rencontre intergénérationnelle avec des petits ateliers sportifs

Lieu : GHER SAINT-ANDRÉ

3 octobre 2024

10h-11h30 : Atelier cuisine lontan

Lieu : GHER SAINT-ANDRÉ

4 octobre 2024

10h-12h : Atelier esthétique, thé dansant et élection Miss mamie et Mister papi

Lieu : GHER SAINT-ANDRÉ

5 octobre 2024

11h-16h : Clôture avec un pique-nique des familles

Lieu : GHER SAINT-ANDRÉ

EPSMR EHPAD DES HIBISCUS

30 Septembre 2024

13h30-16h : ouverture de la semaine bleue et prestation artistique et culturelle (prestation musicale avec invitation des familles) • Lieu : EPSMR EHPAD des Hibiscus

1er octobre 2024

9h30-16h : compétition parcours de santé adapté et visionnage tournoi

Lieu : EPSMR EHPAD des Hibiscus

2 octobre 2024

13h30-16h : Élection Miss et Mister Hibiscus avec invitation des familles et visionnage tournoi

Lieu : EPSMR EHPAD des Hibiscus

3 octobre 2024

9h30-16h : Sortie socioculturelle et repas à l’extérieur, visionnage tournoi • Lieu : Zone EST

4 octobre 2024

11h-14h : clôture de la semaine et repas amélioré, visionnage tournoi

Lieu : EPSMR EHPAD des Hibiscus

EHPAD GABRIEL MARTIN DU CHOR

30 septembre 2024

10h-11h : célébration d’une messe à l’EHPAD

11h30 : Cocktail d’ouverture

14h-15h30 : visionnage d’un film sur les jeux olympiques d’hiver

Lieu : EHPAD Gabriel Martin du CHOR

1er octobre 2024

10h30-14h30 : Sortie au Restaurant

02 octobre 2024

9h30-11h30 : les Olympiades à l’EHPAD (divers jeux, concours pétanque, jeux de l’oie, table musicale)

Lieu : EHPAD Gabriel Martin du CHOR

3 octobre 2024

9h30-11h30 : les Olympiades à l’EHPAD (divers jeux, jeu de la moque, tir sur cibles)

Lieu : EHPAD Gabriel Martin du CHOR

4 octobre 2024

11h30-14h : Accueil des familles et repas grillade

14h30-16h : Ambiance bal la poussière

Lieu : EHPAD Gabriel Martin du CHOR

5 octobre 2024

14h30-16h30 : Moment de partage avec l’association Ptit Cœur

Lieu : EHPAD Gabriel Martin du CHOR

EHPAD LE MOUTARDIER

30 septembre 2024

7h30-8h30 : Riz chauffé

8h30-12h : Ouverture festivités de la semaine bleue avec l’association Tonton/Tantine, esthéticienne (Sadiva)

12h13h : Repas Créole

14h-16h : 2e groupe avec l’association Tonton/Tantine,

Lieu : EHPAD le Moutardier

1er octobre 2024 / Journée sportive

9h30-12h : Atelier culinaire, accueil des bénéficiaires (hors des murs), petites olympiades, divers jeux de coordination, mobilité, réflexes avec Naïma éducatrice sportive

12h-13h : Repas Métropolitain 14h-16h : Messe Eucharistique Lieu : EHPAD le Moutardier

2 octobre 2024 / Journée Santé Bien Être

9h30-11h30 : thé’rapie, découverte de la salle snoezelen, initiation à la boxe (prestation offerte par Inn Will)

12h-13h : Repas Chinois

14h-16h : Découverte de la salle snoezelen, jeux perkichute, gouter découverte.

Lieu : EHPAD le Moutardier

3 octobre 2024 / Journée récréative

9h30-11h30 : Atelier culinaire, loto senteur

12h-13h : Repas Italien

14h-16h : chanteuse (prestation offerte par Inner Will

Lieu : EHPAD le Moutardier

4 octobre 2024 / Journée ludique couleur

9h30-12h : petites Olympiades avec Naïma éducatrice sportive

12h-13h : Repas Coloré

14h-16h : Thé dansant

Lieu : EHPAD le Moutardier

5 octobre 2024 / Journée fête foraine

9h30-12h : Ateliers avec le service civique (stand offert par Lion’s Club)

12h-13h : Repas Indien

Lieu : EHPAD le Moutardier

6 octobre 2024 / Journée de clôture

9h30-12h : Brunch

12h-13h : Repas Grec

14h-16h : Chorale Evangélique de Saint Benoit

Lieu : EHPAD le Moutardier

EHPAD CLOVIS HOARAU CROIX ROUGE FRANÇAISE

30 septembre 2024

12h : Repas gourmand • Lieu : EHPAD

1er octobre 2024

Journée Bien être • Lieu : EHPAD

2 octobre 2024

Journée Pique-nique • Lieu : Parc de la Trinité

4 octobre 2024

Après-midi Chorale • Lieu : jardin EHPAD

5 octobre 2024

Après-midi café des familles • Lieu : EHPAD

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE DE SAINTE-CLOTILDE

30 septembre 2024

10h : Préparation et dégustation de cocktails et de brunch par les résidents

Lieu : Salle animation de la RRM

10H30 : Présentation de l’Éducateur physique APA et des missions confiées Lieu : Salle animation

10h45 : Séance gymnique proposée à un groupe de 10 résidents Lieu :

Salle animation

14h Séance de gymnastique douce en individuel proposée aux résidents dépendants Lieu : En chambre

14h30-16h15 : Jeu du LOTO QUINE : en partenariat avec les bénévoles des lots offerts aux résidents sur la thématique des JO qui permettront aux résidents d’entretenir leur forme Lieu : réfectoire

1er octobre 2024

10h-16h : Déjeuner dansant proposée aux résidents à l’Association de Coopération Humanitaire de Saint-Denis :

• Accueil des usagers

• Mot du Président

11h : Présentation de l’Educateur APA des EHPADS : prestation gymnique et acrobatique proposée.

11h30 : Spectacle de danse présentée par les résidents des EHPADS

Lieu : EHPAD Le Moutardier

2 octobre 2024

14h30 : Rencontre inter générationnelle avec les jeunes du quartier du Chaudron : Chorégraphie de danse

15h45 : Visite en chambre des danseurs auprès des résidents dépendants et petite chorégraphie proposée

Lieu : EHPAD Le Moutardier

3 octobre 2024

14h30-15h30 : Rencontre avec les étudiants de 3éme année de l’école d’Ergothérapie de Saint Denis : dans un objectif de lien inter générationnelle : ateliers cognitifs, sensoriels, physiques et/ou manuels proposés aux résidents

Lieu : EHPAD Le Moutardier

4 octobre 2024

10h-11h : Messe à la Chapelle et célébration de l’anniversaire de Saint François d’Assises Prestation de la chorale des Seniors de St Denis

EHPAD DE SAINT-FRANÇOIS

30 septembre 2024

10h-11h15 : Ouverture et présentation de la Semaine Bleue

• Rencontre intergénérationnelle avec 1 classe d’élèves de l’école Gabriel Macé de Saint- Denis. Echange sur le thème de cette année.

• Cocktail pour l’ensemble des résidents de l’établissement ainsi que pour les enfants présents Lieu :

Pôle Animation

1er octobre 2024

10h-16h : déjeuner dansant • Lieu : salle de l’ACH

2 octobre 2024

10h-10h45 : Gym douce

Lieu : Pôle Animation

15h-15h45 : Après-midi récréatif

Lieu : Cafétéria

3 octobre 2024

14h30-15h30 : Atelier lecture

Lieu : Pôle Animation

14h-15h : Activités Cognitives et Physiques

Lieu : Pôle Alzheimer

4 octobre 2024

10h-11h : Messe à l’occasion de la fête de Saint François D’assise

Lieu : Chapelle l’EHPAD

11h30 : Déjeuner amélioré à l’occasion

Lieu : Restaurant de l’Etablissement

14h30 : Diffusion du film sur la vie de ce Saint, dégustation de pâtisserie

pour l’ensemble des résidents

Lieu : Pôle Animation

11 octobre 2024

13h30-16h : Vernissage des tableaux réalisés par les résidents participants à l’atelier de peinture du vendredi matin avec Mr Michel B.

EHPAD ASTERIA SAINT-DENIS

30 septembre 2024

9h : Confection gâteau « lontan » 13h : Loto quine avec lots à gagner Lieu : Espace PASA

1er octobre 2024

10h : Groupe de prière du chapelet • Lieu : 4e étage

13h30 : Parcours sensoriel de marche • Lieu : Jardin de l’EHPAD

2 octobre 2024

9h30 : Atelier parcours moteur (tournoi olympique) • Lieu : Jardin de l’EHPAD

13H30 : Atelier Bien Être (soins esthétiques) • Lieu : Espace PASA

3 octobre 2024

9h : Marathon de l’EHPAD • Lieu : Littoral Nord

14h : Quiz musical sur Mélo • Lieu : Espace PASA

4 octobre 2024

10h : Grande messe du Mois • Lieu : 2e étage

13h30 : Grand bal de l’EHPAD • Lieu : 2e étage

EHPAD AUDE

30 septembre 2024

10h : Art thérapie avec Emmanuelle (fabrication de lanternes pour symboliser la vie, la lumière, et la communauté)

Lieu : PASA

14h : Temps de prière avec Marie-Lyne Grondin

Lieu : Salle Balajo

14h30 : Création de montgolfière avec Charlotte

Lieu : Salle d’activités

1er octobre 2024

10h : Yoga avec Isabelle (3e)

Lieu : Salon d’étage

14h : Parcours d’orientation au jardin de l’Etat avec Charlotte et Grégoire Lieu :

Extérieur de la résidence

16h30 : Gym douce avec Landry (3e) •

Lieu : Salon d’étage

2 octobre 2024

09h30 : Visites des enfants de la crèche, atelier motricité

Lieu : Accueil de jour

13h30 : Sophrologie avec Anne, exercices de respiration autour d’une bougie et des relaxations dynamiques

Lieu : Salle d’activités

14h : Séance de tennis de table avec les enfants de l’association Aiglons d’orient+ participation à l’entrainement

Lieu : Terrasse/lieur de l’association

17h : Cours de musique Lontan avec Benjamin (payant)

Lieu : Salle Athéna

17h : Ouverture du Code Bar avec Axelle

Lieu : Terrasse

3 octobre 2024

10h : Couture avec Grégoire • Lieu : Salle Balajo

10h30 : Gym douce avec Flavien (3ème) • Lieu : Salle d’activités

15h : Ateliers peinture avec Véronique : collage sensoriel qui évoquera les JO, les sportifs

Lieu : Salon d’étage

4 octobre 2024

10h30 : Atelier équilibre et prévention des chutes avec Grégoire 3ème étage

Lieu : Salle d’activités

15h : Diffusion du clip vidéo de l’arrivée de la flamme olympique à St Denis ou nous avons

pu accompagner nos résidents

Lieu : Salle Athéna

EHPAD MARIE-FRANÇOISE DUPUIS

30 septembre 2024

10h : Activité culinaire avec Camille • Lieu : Terrasse RDJ 10h : Activité culinaire avec Kryslle • Lieu : Salon 1er étage 10h30 : Piscine

14h30 Massage avec Vanessa • Lieu : chambre

14h30 : Goûter Festif • Lieu : Terrasse RDJ

1er octobre 2024

10h : Gym douce avec Anna • Lieu : Salle cinéma

10h15 : Art créatif avec la Mairie de Saint-Paul • Lieu : Terrasse RDJ

14h : Atelier avec Claire • Lieu : Unité protégée

14h30 : Concert Musical avec la Mairie de Saint-Paul • Lieu : Terrasse RDJ

15H30 : Gym sur secteur avec Anna • Lieu : Lieu de vie

2 octobre 2024

10h15 : Art Floral • Lieu : Terrasse RDJ

10h30 : Sophrologie avec Gael • Lieu : Bibliothèque 10h30 Art Thérapie avec Sabrina • Lieu : Unité protégée 14h30 : Loto avec Kryslle et Camille • Lieu : Salle cinéma

3 octobre 2024

10h : Prévention de chutes avec Aurélie et Claire • Lieu : Unité protégée 10h : Atelier autour des sens avec les élèves de la MFR • Lieu : Lieu de vie 10h30 Piscine

10h30 : Gym avec Anna • Lieu : Salle cinéma

14h30 : Karaoké avec les élèves de la MFR • Lieu : Salle cinéma

14h30 : Réflexologie plantaire avec Caroline • Lieu : Chambre

4 octobre 2024

10h30 : Gym avec Anna • Lieu : Unité protégée

10h30 : Messe • Lieu : Salle cinéma

15h : Election Miss et Mister EHPAD • Lieu : Terrasse RDJ

5 octobre 2024

10h : Barbecue avec le chef George et Camille • Lieu : Restaurant principal

14h15 : Gouter festif avec les cœurs Kréoles • Lieu : Terrasse RDJ

6 octobre 2024

15 H : Projection films

Lieu : Salle cinéma

ACCUEIL DE JOUR ITINERANT (EHPAD MARIE-FRANÇOISE DUPUIS)

30 septembre 2024

Lieu : Saint-Leu



8h45 : Arrivée au local et installation 9h- 10h : Aidants venez partager le café (échange libre)

1er octobre 2024

Lieu : Le Port

8h45 : Arrivée au local et installation

9h-10h : Aidants venez partager le café (échange libre)

2 octobre 2024

Lieu : La Possession

8h45 : Arrivée au local et installation

9h-10h : Aidants venez partager le café (échange libre)

10h-11h : Danse et musique lontan avec Benjamin



10h-11h : Badminton de salle

11h-11h20 : Collation

11h30 : départ du local

10h-11h : Bat’Karé 11h-11h20 : Collation 11h30 départ du local

11h-11h20 : Collation

11h30 départ du local

ACCUEIL DE JOUR (EHPAD MARIE-FRANÇOISE DUPUIS)

30 septembre 2024

Lieu : EHPAD



8h30-9h : Accueil

9h-10h : Aidants venez partager le café

10h-11h30 : Yoga avec Laure

11h30-12h : Mise de la table

12h-13h30 : Repas thérapeutique

1er octobre 2024

Lieu : EHPAD

8h30-9h : Accueil-café

9h-10h : Parcours psychomoteur intergénérationnel avec la crèche 10h-11h30 : Sophrologie avec Lydia 11h30-12h : Mise de la table



13h30-14h : Temps de repos

14h-15h : Fête Foraine à l’EHPAD 15h-15h20 : Collation/pause 15h20-15h30 : Départ

12h-13h30 : Repas thérapeutique 13h30-14h : Temps de repos 14h-15h : Concert à l’EHPAD 15h-15h20 : Collation/pause 15h20-15h30 : Départ

2 octobre 2024 Lieu : EHPAD 8h30-9h : Accueil

9h-10h : Aidants venez partager le café

10h-11h30 : jeu de Corn Hole

11h30-12h : Mise de la table

12h-13h30 : Repas thérapeutique

3 octobre 2024 Lieu : EHPAD 8h30-9h : Accueil

9h-10h : Aidants venez partager le café

10h-11h30 : Musique et Danse

11h30-12h : Mise de la table

12h-13h30 : Repas thérapeutique

4 octobre 2024 Lieu : EHPAD 8h30-9h : Accueil

9h-10h : Aidants venez partager le café

10h-11h30 : Badminton de salle et Curling de table

11h30-12h : Mise de la table

EHPAD DE BOIS D’OLIVES

30 septembre 2024

13h30-14h : Temps de repos

14h-15h : Jeux Lontan

15h-15h20 : Collation/pause

15h20-15h30 : Départ

13h30-14h : Temps de repos

14h-15h : Activités physique adaptée avec Claire Lise

15h-15h20 : Collation/pause

15h20-15h30 : Départ

12h-13h30 : Repas thérapeutique 13h30-14h : Temps de repos 14h-15h : Sophrologie avec Lydia 15h-15h20 : Collation/pause 15h20-15h30 : Départ



Matinée : Exposition sur les métiers de l’EHPAD / Après-midi : Vide dressing à VTF

Lieu : EHPAD

1er octobre 2024

11h : Départ pour un grand pique-nique à Grand Anse en collaboration avec la VMEH (divers jeux)

Lieu : Grand Anse

2 octobre 2024

10h : Messe, départ pour un tournoi de pétanque inter-EHPAD « la boule bleu »

Lieu : Front de Mer Ravine Blanche

3 octobre 2024

10h : Musique avec l’association BIOTOP de l’Anse

14h : Ateliers en partenariats avec la CLAP

Lieu : EHPAD

4 octobre 2024

10h : Clôture de la semaine bleue en collaboration avec l’EMAP (soins bien être, jeux, ateliers musique) • Lieu : EHPAD

EHPAD BRAS LONG

30 septembre 2024

10h : lancement de la semaine bleue (petit déjeuner, distribution de cadeaux et visites en chambre du CCAS • Lieu : EHPAD

1er octobre 2024

11h : Repas feu de bois avec les familles • Lieu : Jardin Bec Rose

15h30 : Café sourire et distribution de cadeaux • Lieu : Association Saint Vincent de Paul

2 octobre 2024

10h : tournois inter-EHPAD • Lieu : Ravine Blanche

3 octobre 2024

10h : Effleurage VMEH / 14h : après-midi dansant • Lieu : salle Dimitile

4 octobre 2024

11h : Bal de la semaine bleue du CCAS • Lieu : salle des fêtes de l’Entre Deux

EHPAD VILLAS TERRAIN FLEURY

30 septembre 2024

Matinée : Préparation de la boutique solidaire Après-midi : EHPAD chic 2 la boutique solidaire Lieu : EHPAD

1er octobre 2024

Matinée : Beach party / Après-midi : Beach party • Lieu : EHPAD

2 octobre 2024

Matinée : tournoi de pétanque Après-midi : tournoi de pétanque Lieu : boulodrome Ravine Blanche

3 octobre 2024

Matinée : préparation semaine bleue Après-midi : spectacle de danse avec l’Art Lieu : EHPAD

4 octobre 2024

Matinée : La cuisine au feu de Bois / Après-midi : la cuisine au feu de Bois et animation musicale

Lieu : EHPAD

EHPAD RAVINE BLANCHE

30 septembre 2024

Lieu : Jardin de Ravine Blanche et EHPAD

9h : expo manga 12h-13h : apéritif par le PASA

11h-12h : orchestre du collège Aimé Césaire 19

1er octobre 2024

Journée plage dans l’Ouest

2 octobre 2024

10h30-15h : Tournoi de pétanque • Lieu : boulodrome Ravine Blanche

3 octobre 2024

Matinée : Marche bleue avec l’école primaire Olivier PAYET et ADJ

4 octobre 2024

Matinée : Atelier divers VMEH ambiance Musique country, barbecue Party

Lieu : EHPAD

MEDIAUSTRAL

30 septembre 2024

Lieu : EHPAD



10h30 : chant

10h30 : Art-thérapie avec Emmanuelle

1er octobre 2024

Lieu : EHPAD

10h : Atelier de stimulation cognitive avec Charlotte

11h30 : Repas thérapeutique avec Charlotte et Iris

2 octobre 2024

Lieu : EHPAD

10h30 : Atelier Bien être

10h30 : Atelier d’ergothérapie avec Grégoire

10h30 : Activité Culinaire

3 octobre 2024

Lieu : EHPAD

10h30 : Activité culinaire, sophrologie avec Anne (exercices de respiration autour d’une bougie et des relaxations dynamiques)

4 octobre 2024

Lieu : EHPAD

9h45 : gym douce avec Flavien

10h30 : Atelier bien-être

11h30 : Repas thérapeutique avec Axelle

11h30 : repas thérapeutique

14h : Atelier de stimulation cognitive avec Charlotte

14h30 : Gym douce avec Landry

11h30 : Repas thérapeutique avec Grégoire 14h

: Atelier d’ergothérapie avec Grégoire

15h : Art-thérapie avec Laetitia



15h30 : Musicothérapie autour de la couleur bleue avec Gaïa

MEDIAUSTRAL - RÉSIDENCE SAINT-PIERRE

30 septembre 2024 Lieu : EHPAD

11h-12h : Cocktail de lancement de la semaine bleue

14h30-15h30 : Gym douce avec Ana sport

1er octobre 2024 Lieu : EHPAD

Matinée rencontre avec un autre EHPAD

10h : Atelier psychomot

14h : Sophrologie avec Gael

15h : peinture sur plaquette avec Marie (bénévole)

15h : Atelier danse avec la psychomotricienne

2 octobre 2024 Lieu : EHPAD 10h30 : Chapelet

14h30 : Élection Miss et Mister EHPAD

3 octobre 2024 Lieu : EHPAD

Matinée préparation de la Boum 14h15 : Boum Party (thème fluo)

4 octobre 2024 Lieu : EHPAD

10h30 : Éveil musicale avec Hugo

14h30 : Pékin express (revisiter)

5 octobre 2024 Lieu : EHPAD Atelier pâtisserie

6 octobre 2024 Lieu : EHPAD 11h : Brunch

14h30 Loto Quine

Les autres partenaires

ASSOCIATION LES MERVEILLES DE LA PLAINE

Du 1er au 3 octobre 2024

9h-12h : Macramé objet de déco, Bonnet sur Tricotin, Bracelet Prénom

Lieu : 17 Rue Louis Carron / Tél. 0692 07 11 21