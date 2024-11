Département : remise de prix aux lauréats du BIC 2

Ce vendredi 8 novembre 2024, le Département de La Réunion a organisé la deuxième édition du projet budget d'initiative citoyenne. Une édition qui a récompensé 90 lauréats, leur offrant une chance de "devenir acteur du changement". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Département)

Pour la deuxième édition du projet départemental dénommé Budget d’initiative citoyenne (BIC), ce sont 90 lauréats qui ont été mis à l’honneur par le Département ce 8 novembre au Jardin de l’Etat. Avant la remise des prix, le Vice-président du Département Gilles Hubert a rappelé les objectifs de ce dispositif départemental ouvert aux citoyens, groupes de citoyens, associations, établissements scolaires, « qui offre à chaque Réunionnais la chance de devenir acteur du changement en passant d’une idée à sa réalisation. Nous enregistrons une progression à tous les niveaux par rapport à la première édition en 2023 : 176 dossiers ont été déposés, 105 ont été soumis au vote pour 90 projets lauréats, dont 18 initiatives individuelles et 72 initiatives collectives ».



Les projets avaient pour thématiques la transition écologique et solidaire, la lutte contre la vie chère, l’action sociale, la culture et le patrimoine. Le bilan de la première édition est satisfaisant avec 123 dossiers, 80 soumis au vote, et 55 lauréats dont 21 initiatives ont été réalisés et 32 initiatives sont en cours de réalisation. Plusieurs pistes d’amélioration de ce coup d’essai réussi ont été mises en œuvre à la 2e édition, a précisé Gilles Hubert : « Une enveloppe de 200 000 € a été allouée par microrégion afin de favoriser un équilibre territorial. Pour cette édition, nous finançons non seulement des projets collectifs mais aussi des projets individuels afin d’encourager chaque citoyen à agir, car la démocratie participative se vit et s’exprime dans chacun de nous. Autre évolution importante : au public porteur d’initiatives collectives (associations) s’ajoute celui porteur d’initiatives individuelles (citoyen). Les montants maxima attribués aux lauréats sont fixés à 1 000 € pour les initiatives individuelles et à 15 000 € pour les initiatives collectives ».



Les 90 lauréats, témoignant à tour de rôle leurs parcours et leurs satisfactions, ont reçu leurs prix des mains du vice-Président Gilles Hubert et de la Conseillère départementale Brigitte Absyte pour qui : « Ces porteurs de projet ont démontré de la plus belle des manières que la démocratie participative à La Réunion est vivace. Le BIC constitue à ce titre un outil d’expression de la citoyenneté, dans le respect des idées de chacun, pourvu qu’elles contribuent au mieux-être et au mieux-vivre au sein de la société réunionnaise ».